Médico aponta riscos da bariátrica da sertaneja Yasmin Santos: ‘Maiores chances’

A sertaneja Yasmin Santos (27) revelou, em recente entrevista, ter eliminado 62 quilos desde que passou por uma cirurgia bariátrica, há pouco mais de um ano. Ela disse que a cirurgia, que remove parte do estômago, a ajudou perder 62 quilos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona, especialista em emagrecimento e pós-graduado em obesidade, explica quais os benefícios e riscos do procedimento cirúrgico feito pela cantora.

Para o especialista, o emagrecimento significa muito mais que apenas a redução de números na balança. “Ao emagrecer, você melhora sua autoestima, o bem-estar e principalmente sua qualidade de vida. É essa a mudança que observo na sertaneja Yasmin Santos, que perdeu 62 quilos após passar pelo processo cirúrgico da bariátrica”, ressalta.

“A qualidade de vida e a disposição para fazer show e viver é outra coisa. É claro que a questão estética é importante. Eu fiz totalmente por saúde, mas você vê o seu corpo mudando, também vai gostando do que vê. Então é uma junção das duas coisas”, disse Yasmin, em uma entrevista ao Conceito Sertanejo.

Satisfeita com o resultado, a cantora também comentou sobre ter optado por um procedimento menos invasivo que o usual: Yasmin usou a técnica sleeve. “Destaco alguns dos principais pontos positivos do método cirúrgico que coletou elogios da artista. A técnica pode levar à perda de 50% a 70% do excesso de peso nos primeiros dois anos após a cirurgia; diminui o risco de doenças associadas, como diabetes tipo 2, hipertensão e apneia do sono; e apresenta menor risco cirúrgico quando comparada à técnica Bypass, conhecida como a bariátrica tradicional”, fala Adalho.

“No entanto, os resultados positivos dependem do compromisso contínuo com o acompanhamento médico e psicológico, além das mudanças no estilo de vida. Apesar dos benefícios, a cirurgia exige uma rotina rigorosa de cuidados permanentes; o que não costuma ser debatido com a profundidade que exige”, salienta o médico.

CUIDADOS PÓS-CIRURGIA

De acordo com o especialista, a suplementação de vitaminas e minerais é uma recomendação indispensável ao paciente. “O Sleeve altera a forma como o corpo absorve os nutrientes, o que exige a suplementação contínua. As deficiências comuns são referentes ao ferro, vitamina B12, zinco, cálcio e vitamina D. Em alguns casos, a suplementação oral não é suficiente, sendo necessária suplementação injetável ou venosa, especialmente com vitamina B12 ou ferro”, pontua.

RISCOS EMOCIONAIS E TENDÊNCIAS INTENSIFICADAS

O acompanhamento psicológico, de acordo com Adalho Fregona, deve sempre ser realizado no paciente que se submeterá à bariátrica. “Os pacientes bariátricos também têm maiores chances de desenvolver depressão e tendências suicidas, sobretudo pacientes com histórico emocional fragilizado. O tabagismo, alcoolismo e o uso de drogas podem surgir como formas de compensação emocional ou como o resultado da ansiedade mal gerenciada”, destaca.

REGANHO DE PESO

Também conhecido pela alcunha em inglês ‘regain’, o reganho de peso é uma realidade para muitos pacientes, mesmo após perdas significativas nos primeiros anos após a cirurgia. “Estudos atuais indicam que a maioria dos pacientes começa a recuperar parte do peso eliminado entre dois e cinco anos após o procedimento. Fatores como o sedentarismo, retorno a maus hábitos alimentares, alterações hormonais e falta de acompanhamento psicológico contribuem para o reganho de peso”, informa o médico.

O especialista reforça que para evitar esses riscos, é primordial que haja o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. O suporte deve incluir profissionais como o médico endocrinologista ou o cirurgião bariátrico, responsáveis por avaliar e ajustar os níveis hormonais, vitaminas, minerais e nutrientes. E também deve haver a presença de um nutricionista especializado para orientar a alimentação e garantir a suplementação adequada às novas necessidades do organismo.

“Além do cuidado com o corpo, no que diz respeito à alimentação e exercícios, o acompanhamento é indispensável para cuidar da saúde emocional, lidar com a ansiedade e prevenir transtornos como compulsão alimentar ou depressão, que podem surgir ou se intensificar no pós-operatório”, crava Adalho.

“O caso de Yasmin Santos inspira, mas também ensina. A bariátrica pode ser o começo de uma nova vida, mas não substitui a disciplina, a responsabilidade e o autocuidado. O segredo está em entender que o tratamento da obesidade é crônico e multifatorial, o que demanda cuidados conscientes e contínuos”, finaliza o médico.

‘MELHOR DECISÃO DA MINHA VIDA’

Na entrevista, Yasmin Santos falou sobre sua nova fase. "Estou muito feliz. Fiz Sleeve, que é uma bariátrica, um procedimento que é menos invasivo, sem cortes, só furinhos. Tem um ano e quatro meses que eu fiz. Eu eliminei 62 quilos. Pesava 120, estou com 58 agora. Uma mudança muito absurda. Me sinto muito feliz, qualidade de vida, disposição para show”, contou.

Segundo a cantora sertaneja, a motivação inicial para o procedimento foi a saúde. No entanto, os resultados estéticos também passaram a fazer parte do processo e contribuíram para o fortalecimento de sua autoestima. "Fiz totalmente por saúde, mas é inevitável. Quando você vai vendo seu corpo mudando, você também vai se apegando na estética. Você fala: estou gostando do que estou vendo. É uma junção das duas coisas. Foi a melhor decisão da minha vida", afirmou.

