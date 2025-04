Grávida, ex de Davi Brito compartilha reflexão após desabafo dele: 'Caráter'

Indireta? Ex-namorada de Davi Brito publicou uma mensagem reflexiva sobre caráter após ex-BBB desabafar sobre o término da relação

Ex-namorada de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula usou as redes sociais na manhã deste sábado, 12, para compartilhar com o público uma reflexão a respeito de caráter. A postagem aconteceu momentos depois do campeão do BBB 24 publicar um desabafo sobre o fim do relacionamento entre eles.

" Se o teu melhor nunca dependeu de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o caráter ", diz a mensagem repostada por Adriana em seu perfil oficial. Apesar de não ter citado nomes, internautas acreditam que o 'pronunciamento' possa ter sido uma espécie de indireta para Davi.

Para quem não acompanhou, o ex-BBB revelou publicamente no início desta semana que Adriana Paula está grávida do primeiro filho do, até então, casal. No entanto, dias após o anúncio, Davi Brito informou aos seguidores que o namoro dos dois havia chegado ao fim.

Na madrugada deste sábado, 12, o famoso abriu uma live em suas redes sociais e explicou o motivo do término da relação. De acordo com Davi, a decisão partiu da ex-companheira após ele revelar a gestação dela.

"Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida", declarou Davi Brito em meio às lágrimas.

Ex de Davi Brito compartilha reflexão - Reprodução/Instagram

Davi Brito mostra teste positivo de gravidez

Recentemente, o ex-BBB anunciou que vai ser pai, já que sua ex-namorada Adriana Paula está grávida. Eles terminaram o relacionamento pouco tempo após o anúncio. Sendo assim, muitos internautas o acusaram de estar mentindo sobre a gravidez para conseguir engajamento na web.

Neste sábado, 12, o famoso fez questão de mostrar uma foto do teste indicando o resultado positivo. "Aqui o resultado, eu não sou mentiroso. Dia 26 de fevereiro a gente descobriu. Eu não sou mentiroso, cansei de esconder a verdade", escreveu ele.

