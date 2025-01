Graciele Lacerda celebra primeiro mês de sua filha com Zezé Di Camargo: 'Princesa'

Filha da influenciadora Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, está completando um mês de vida neste sábado, 25

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, está completando um mês de vida neste sábado, 25. E a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com uma publicação nas redes sociais.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um momento em que aparece amamentando a herdeira. "Feliz um mês, minha princesa", se derreteu na legenda da publicação.

Vale lembrar que a pequena estava prevista para nascer no início de 2025, mas veio ao mundo antes do previsto porque a mãe estava com a pressão muito alta.

Filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo (Reprodução/Instagram)

Graciele Lacerda desabafa após expor rotina com a filha

Na última semana, Graciele rebateu alguns comentários sobre a rotina de sua filha. Após receber críticas dos seguidores por compartilhar que dá apenas um banho por dia na pequena, a esposa de Zezé Di Camargo esclareceu que está seguindo as orientações médicas.

"Ontem, respondendo a caixinha de perguntas, disse que dava banho na Clara somente à noite, um banho por dia. Aí um monte de gente falou um monte de coisa, e me chamaram até de preguiçosa. Mas estou seguindo orientações da maternidade e da minha pediatra... um banho já é suficiente porque a pele deles é muito sensível", disse ela, que completou dizendo que usa produtos naturais nos cuidados com a pequena.

Ela também ressaltou que, com a rotina tranquila da filha, não vê necessidade de dar vários banhos por dia. "Recém-nascido só mama e dorme. Não tem por que dar banho toda hora. Ele não fica sujo, a não ser que fique com calor, e aqui não é o caso, principalmente aqui no apartamento porque venta bastante e agora estou ligando o ar condicionado", detalhou.

Veja também: Graciele Lacerda resgata vídeo emocionante do nascimento da filha, Clara