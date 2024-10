Viih Tube relata dores na reta final da segunda gravidez: 'Está inflamado'

À espera do segundo filho com Eliezer, Viih Tube explicou que utiliza gelo para aliviar dores causadas na reta final da gestação

Marido de Viih Tube, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 21, para contar aos seguidores que a influenciadora digital está sentindo bastante dor na reta final da gravidez. Os dois estão à espera de Ravi, filho caçula do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, Eliezer mostrou Viih, que está prestes a completar 9 meses de gestação, deitada na cama utilizando gelo para aliviar o desconforto na região da púbis. "É para aliviar o ciático, né?", questionou o ex-BBB.

"Não. O púbis. Está inflamado", explicou Viih Tube. "Está doendo muito, mamãe?", seguiu Eliezer, recebendo uma resposta positiva da companheira. "Mandem dicas do que fazer pra aliviar as dores de grávida na hora de dormir. Gelo pra aliviar a pubalgia [dor na região da púbis]", escreveu ele ao mostrar a situação da influenciadora.

Mais cedo, Eliezer chegou a revelar que a esposa não estava mais conseguindo dormir devido às dores. "A Viih tem tido dias bem difíceis, né? Noites principalmente, dias nem tanto. Tadinha, ela já não consegue mais dormir à noite, muitas dores. Ela tem precisado de ajuda até para virar", relatou.

Vale lembrar que Viih Tube optou por tentar um parto normal. Recentemente, a famosa contou aos seguidores que ainda sente um pouco de insegurança em relação ao método escolhido, uma vez que ela realizou cesárea no nascimento da primogênita, Lua, há cerca de 1 ano e meio.

Viih Tube relata dores na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

