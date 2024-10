Viih Tube impressiona ao mostrar barrigão na reta final da gravidez

À espera do segundo filho, Viih Tube contou que está entrando na 36ª semana de gestação e mostrou o quanto a barriga cresceu

A influenciadora digital e empresária Viih Tube está contando os dias para a chegada de Ravi, seu filho caçula com Eliezer. Na noite de domingo, 20, a famosa, que está na reta final da gestação, dividiu com o público uma nova foto do barrigão de grávida e impressionou com o tamanho.

Por meio de seus stories no Instagram, Viih compartilhou um clique onde posou de lado exibindo a silhueta. Na imagem, a esposa do ex-BBB Eliezer aparece com a blusa do pijama levantada admirando a barriga. "35 semanas, quase 36", escreveu ela na legenda.

Recentemente, a influenciadora digital, que já é mãe de Lua, de 1 ano e meio, revelou que ainda sente um pouco de insegurança em relação ao parto normal, método escolhido por ela na segunda gestação. Apesar de todo conhecimento obtido nos últimos meses, Viih Tube contou que pensa bastante no fato de ter realizado uma cesárea na primeira gravidez.

"O único medo que eu estou do parto normal, não é a dor, não é o parto em si, estou ansiosa para viver, quero muito tentar. Eu tenho uma cesárea tecnicamente recente, os médicos recomendam tentar um parto natural após uma cesárea com, no mínimo, 1 ano e 6 meses e vou ter 1 ano e 7 meses. Então, o tempo está ok, mas continuo com medo", disse ela.

Em seguida, Viih Tube pediu para que o público que a acompanha enviassem relatos a respeito de parto normal após uma cesárea. A esposa do ex-BBB Eliezer disse que está buscando perder o medo até o dia do nascimento do filho caçula.

Viih Tube mostra barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

