Eliezer fala sobre reta final da gravidez de Viih tube: 'Dias bem difíceis'

O influenciador Eliezer compartilhou em suas redes sociais o que Viih Tube tem enfrentado na reta final da gestação de seu filho, Ravi

A influenciadora digital e empresária Viih Tubeestá na expectativa para o nascimento deRavi, seu filho mais novo com Eliezer. E o influenciador compartilhou em suas redes sociais o que a esposa tem passado na reta final da gestação.

"A Viih tem tido dias bem difíceis, né? Noites principalmente, dias nem tanto. Tadinha, ela já não consegue mais dormir a noite, muitas dores. Ela tem precisado de ajuda até para virar. Não sei se ela contou, mas esses dias ela precisou até colocar tape na barriga, porque a barriga está muito grande, para parar de cair", disse ele.

Eliezer, pai de Lua di Felice, de 1 ano, também revelou um episódio sobre essa fase da gravidez. "Nessa fase é incrível como eu, pai, marido, não sou nada! Nem para o filho que já temos e nem para os cachorros que estão na casa. Nada! Zero! Os cachorros dormem e ficam colados nela (Viih Tube) o dia inteiro, eles dormem grudados na barriga um do lado do outro. Onde a Viih está, os cachorros estão atrás protegendo. A Lua é só 'mamãe, mamãe, neném, neném'. E o pai mesmo, nada!", descreveu ele.

Recentemente, a influenciadora digital, que já é mãe de Lua, de 1 ano e meio, revelou que ainda sente um pouco de insegurança em relação ao parto normal, método escolhido por ela na segunda gestação. Apesar de ter estudado o assunto, ela contou que pensa bastante no fato de ter realizado uma cesárea na primeira gravidez.

Em outro momento, ela fez uma previsão para a data do parto. "Gente, to com a sensação de que vou parir mais ou menos 4 ou 5 de novembro... Essa data não sai da minha cabeça, que coisa estranha, kkkkk. Mas minha data de parto é só dia 21. Postando aqui para registrarmos, que depois que nascer vou contar tudo para vocês".