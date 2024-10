Na reta final da gravidez, Viih Tube expõe insegurança sobre parto normal

À espera de seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube pediu conselhos sobre a experiência do parto normal após uma cesárea

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de métodos de partos. Mãe da pequena Lua, de 1 ano e meio, a famosa está se preparando para a chegada de Ravi, seu segundo filho com Eliezer.

Por meio de seus stories no Instagram, Viih contou que o casal participou de um curso sobre as fases do parto normal, método escolhido por ela na nova gestação. Apesar de todo conhecimento obtido nos últimos meses, a influenciadora revelou que ainda se sente insegura, uma vez que realizou cesárea na primeira gravidez.

"O único medo que eu estou do parto normal, não é a dor, não é o parto em si, estou ansiosa para viver, quero muito tentar. Eu tenho uma cesárea tecnicamente recente, os médicos recomendam tentar um parto natural após uma cesárea com, no mínimo, 1 ano e 6 meses e vou ter 1 ano e 7 meses. Então, o tempo está ok, mas continuo com medo", disse ela.

Em seguida, Viih Tube pediu para que o público que a acompanha enviassem relatos a respeito de parto normal após uma cesárea. A esposa do ex-BBB Eliezer disse que está buscando perder o medo até o dia do nascimento do filho caçula. Ela, vale lembrar, já está na reta final da gravidez.

"Eu queria saber se mais mamães passaram por isso, às vezes até com menos de 1 ano e 6 meses, e que deu certo o parto normal e fluiu super bem. Me relatem o parto, vai me fazer muito bem e me acalmar. A gente não pode ir para um parto normal com medo na cabeça, porque é um momento que precisamos estar concentradas na respiração. Se eu tiver esse medo, vai me atrapalhar", concluiu.

Viih Tube revela insegurança com parto normal - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube e Eliezer confessam amadurecimento em família

Quem casa quer casa. Eles ainda se preparam para uma cerimônia oficial, mas já têm o lar dos sonhos cem por cento finalizado. Viih Tube (24) e Eliezer (34) abriram as portas do refúgio deles em Cotia, na Grande São Paulo, com exclusividade para CARAS e mostraram orgulhosos o paraíso que construíram para os filhos, a pequena Lua (1), e Ravi, prestes a nascer.

Em contagem regressiva para a chegada do novo integrante da família, o casal fala sobre as transformações da vida nos últimos anos e os projetos para o futuro; confira a entrevista completa da Revista CARAS com Viih Tube e Eliezer!