Viih Tube e Eliezer ignoram críticas: 'Se ela ouvisse, a gente não estaria junto'

Viih Tube (24) e Eliezer (34) abriram as portas do refúgio deles em Cotia, na Grande São Paulo, com exclusividade para a Revista CARAS e mostraram orgulhosos o paraíso que construíram para os filhos, a pequena Lua (1), e Ravi, prestes a nascer. No bate-papo, os ex-BBBs, influenciadores digitais e empresários ainda falaram da família que formaram e garantem ignorar as críticas sobre o casal na internet. “Se ela ouvisse, a gente não estaria junto”, diz Eli.

Em contagem regressiva para a chegada do novo integrante da família, o casal fala sobre as transformações da vida nos últimos anos, e como ter filhos transformou suas histórias. "Me sinto completa. Quando a Lua veio, vivi a fase mais intensa da vida. Meses de muito aprendizado, de entender como era ser mãe, de me descobrir medrosa, insegura. Foi muito mágico. Lá pelos sete meses da Lua, senti que faltava alguém. Falei para o Eli que queria muito ter outro filho. De início, ele ficou preocupado porque nem tivemos um momento de namorar. Logo nos casamos e ficamos grávidos. Mas sempre sonhei em ter meus filhos crescendo juntos, em idades próximas. Abdicamos desse momento nosso por eles. Quando eles estiverem mais velhos, teremos esse tempo para a gente. A segunda gestação é diferente da primeira. Não estou com medo de nada. Agora temos mais noção de tudo", diz Viih Tube.

"Me vejo velho. A paternidade trouxe para mim uma maturidade mais aguçada. É momento para o homem que a ficha cai e você encara ou não. Se você está aberto para isso, é transformador. Sou um cara completamente diferente. Eu lembro da sensação de antes de ter filhos. Pensava que era feliz com aquela vida que tinha e, hoje, vejo que não. A vida é feita de fases. Sempre vivi tudo intensamente. Resolvi encarar essa fase de braços abertos", fala Eliezer.

Os pais de Lua e Ravi também contam como lidam com as críticas que costumam receber. "Não somos donos da razão, não estamos sempre certos. Mas tem muitas vezes que são apenas ataques e a gente opta por não ouvir. No começo, todo mundo odiava o casal, diziam que éramos dois pegadores que iriam largar a criança. Quando viram que era o oposto, virou a chave. Começaram a nos amar. Daqui a pouco, já odeiam de novo. Ninguém põe um filho no mundo por ibope. Se entrarem no nosso perfil, verão que temos um ótimo engajamento com ou sem filho. Claro que meu principal conteúdo hoje é a maternidade. É a minha melhor versão", destaca Viih.

"Nós somos pessoas públicas e foi uma decisão nossa compartilhar nossa vida. Esses comentários sobre nós ficam da porta para fora. Não deixamos atrapalhar a nossa relação. Desde o início, falam que nossa relação é de marketing, é de mentira. Diziam que eu dei o golpe. Se ela ouvisse essas coisas, a gente não estaria junto. Ouvir isso desde o começo do relacionamento nos preparou para a maternidade. Quando a gente engravidou, decidimos que iríamos fazer dar certo e tivemos nove meses para isso. Claro que um comentário ou outro nos deixa mal, mas temos o discernimento de não deixar isso nos afetar", salienta Eli.