Vem bebê aí? Veja quais famosas vão aumentar a família, além de Sabrina Sato

Sabrina Sato é só o começo! Relembre quais outras celebridades estão prestes a aumentar a família ou se tornarem mamães em 2024 e 2025

Na última quarta-feira, 16, Sabrina Sato surpreendeu ao confirmar que está grávida de Nicolas Prattes. Além da apresentadora, várias outras celebridades estão prestes a aumentar a família em 2024 e 2025. Inclusive, a japa deve dar à luz apenas em maio do ano que vem. Vamos relembrar quem são essas futuras mamães?

Viih Tube:

Mãe de Lua di Felice, de um ano, Viih Tubeestá na reta final de sua segunda gestação, aguardando a chegada de Ravi di Felice, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Com oito meses de gravidez, a influenciadora digital tem compartilhado diversas reflexões sobre a chegada do pequeno e revelou que pretende “fechar a fábrica” após o nascimento dele.

Laura Neiva:

Laura Neiva está prestes a dar à luz seu terceiro filho com Chay Suede e está cheia de expectativa para conhecer o novo herdeiro, que ainda não teve o sexo descoberto. O casal, que já é pai de Maria, de quatro anos, e José, de dois, decidiu descobrir se é menino ou menina apenas no parto. As opções de nome estão entre Francisco, Ana ou Madalena.

Jade Magalhães:

2024 foi um ano e tanto para Jade Magalhães! Após passar anos separada de Luan Santana, o casal reatou o relacionamento e não perdeu tempo em começar uma nova família. Grávida de seis meses, eles estão à espera de uma menina, cujo nome ainda não foi revelado. Inclusive, a modelo está de mudança para a casa do cantor.

Lorena Maria:

Lorena Maria está à espera de seu primeiro filho, um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel. Inclusive, a influenciadora digital sofreu ataques nas redes sociais após assumir o namoro e a gravidez. O funkeiro, por sua vez, não hesita em defender a amada e tem compartilhado sua ansiedade pela chegada do primeiro herdeiro.

Duda Reis:

Duda Reisestá na reta final na espera de sua primeira filha, que será chamada de Aurora e é fruto de seu casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Radiante com a chegada da pequena, a influenciadora digital e atriz têm compartilhado todos os detalhes sobre o nascimento da menina, inclusive, mostrou o quartinho dela.

Graciele Lacerda:

Grávida de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda está no segundo trimestre de uma gestação muito desejada e planejada. Após anos tentando engravidar, o casal celebra a primeira herdeira. Mas a surpresa maior veio durante o chá revelação, quando o cantor aproveitou a ocasião para oficializar o casamento de surpresa.