Grávida, Jade Magalhães se muda antes do nascimento da filha

Prestes a ter sua primeira filha com Luan Santana, a influencer Jade Magalhães anunciou sua mudança de cidade antes de dar à luz

Depois de curtir uma viagem inesquecível com Luan Santana, a influencer Jade Magalhães anunciou que está de mudança. Nesta segunda-feira, 14, ela contou que estava finalizando a mudança para São Paulo.

De acordo com o site Gshow, ela vai morar com Luan Santana na mansão dele em Alphaville, na Grande São Paulo, para que possam curtir o nascimento da filha juntos.

Nos stories do Instagram, Jade comentou sobre a nova fase depois da viagem. “De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era praia. Cheguei direto para fazer a mudança do meu apartamento. Imaginam como vai ser minha semana?”, disse ela.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’. A primeira filha deles deve nascer no início de 2025.

O barrigão de Jade Magalhães

A influenciadora digital Jade Magalhães surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Ela é a namorada do cantor Luan Santana e espera o nascimento da primeira filha deles. Discreta com a vida pessoal, a morena quase não apareceu com a barriga à mostra até agora, mas abriu uma exceção nesta segunda-feira, 7.

Jade abriu um álbum de fotos de como curtiu seus últimos dias e exibiu as novas curvas. Na primeira foto do álbum, ela apareceu só de biquíni e o tamanho da barriga de grávida chamou a atenção.

Ela e Luan serão pais de uma menina. O sexo da criança foi anunciado em um vídeo divertido do casal. Com os olhos vendados, eles pintaram as roupas um do outro com tinta rosa. Quando abriram os olhos, eles descobriram que terão uma filha.