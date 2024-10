Grávida de Ravi, Viih Tube desabafa sobre mudanças em seu corpo: ‘Assustada’

Na reta final da gravidez de Ravi, Viih Tube revela o lado difícil das mudanças em seu corpo e reflete sobre desafios da maternidade

Sempre sincera sobre sua jornada na maternidade, Viih Tube desabafou sobre as mudanças em seu corpo durante suas gestações, tanto na primeira com Lua quanto na segunda com Ravi. Apesar de todo o amor que sente por seus filhos, a influenciadora digital destacou que ‘não se sente linda, não adora o barrigão e transar grávida é uó’.

Em uma entrevista honesta ao Universa, do UOL, Viih lembrou que ‘perdeu sua identidade’ depois da chegada de sua primogênita com Eliezer: “Quando a Lua nasceu, vieram muitas inseguranças e um forte sentimento de culpa. Eu exalava medo”, contou a influenciadora digital, que chegou a cometer ‘loucuras’ em prol da maternidade.

“A amamentação foi o estopim nesse quesito de culpa e cheguei ao limite. Fiz coisas malucas para não parar de produzir leite e hoje vejo que isso foi influenciado pela culpa e pela preocupação com o que as pessoas iam pensar”, disse a influenciadora, que chegou a tomar medicamentos para surto psicótico para continuar produzindo leite.

Além dos desafios emocionais, Viih teve dificuldades para se reencontrar após o nascimento de Lua, que agora tem um ano: “Estava triste comigo mesma, sem que isso tivesse a ver com a Lua. Perdi minha individualidade e tinha muito medo de não poder ser mais eu; não sabia mais quem eu era ou que roupa usar. Fiquei assustada porque não me reconhecia”, contou.

Parte das dificuldades se deve às mudanças em seu corpo, especialmente porque ela teve dificuldades para perder peso após o nascimento de sua primogênita: “A mudança do meu corpo também me assustou muito. Eu tinha 56 kg e fui para 82 kg. É muita coisa, ainda mais para alguém baixinha como eu, que tenho 1,58m”, lamentou.

“Eu olhava e me perguntava o que tinha acontecido. Eu comia certinho, sempre cuidei da minha saúde. Porém, uma coisa é ter um bebê na barriga; quando ele nasce, é com você. Eu não queria deixar como estava, mas também não era o momento de me preocupar tanto com isso. Tinha uma criança pequena, estava exausta e com muita fome”, disse.

“Fui aos poucos. E quando finalmente comecei a gostar do meu corpo, engravidei de novo, do jeitinho que a gente planejou. Eu não me sinto linda grávida, embora goste de sentir o bebê mexer, tenha um carinho pelo ninho que a minha barriga significa para ele. Mas falar que estou adorando o barrigão, não”, Viih confessou e declarou que transar grávida é uó.

Apesar das dificuldades, a influenciadora aceita alguma das mudanças com orgulho: “Hoje, gosto das cicatrizes e as estrias não me abalam. Tem coisas que me incomodam como a flacidez, o quadril mais quadrado, a auréola que escureceu muito, mas eu me apeguei nas coisas que não me incomodaram pra realmente não ficar louca”, disse.

Por fim, Viih também afirmou que evita se comparar: “Existem muitas mulheres que não fazem nada e em 15 dias voltam ao corpo normal, mas a maioria não consegue. Por isso, não gosto de ver o pós-parto de alguém que fica magro muito rápido porque causa ansiedade. A gente precisa filtrar o que é saudável e nos cobrar menos”, aconselhou.

Médico analisa decisão de Viih Tube sobre o pós-parto:

Na reta final da segunda gravidez, Viih Tube explicou para seus fãs e seguidores sua opinião inicial de não fazer uma lipoaspiração no pós-parto. Para médicos e especialistas, a decisão é boa, já que a operação pode trazer complicações se feita logo após o nascimento do bebê ou durante a amamentação; aos detalhes.