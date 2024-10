Graciele Lacerda mostra evolução do crescimento de sua barriga; veja

Grávida de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostra crescimento de sua barriga até o quinto mês da gestação

Grávida de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostrou o crescimento de sua barriga desde o início da gestação até o mês atual. Nesta segunda-feira, 07, a influenciadora digital, que está no segundo trimestre da gravidez, compartilhou uma montagem fazendo uma comparação.

A eleita do sertanejo então escolheu um espelho de seu closet e uma roupa íntima para todo mês fazer o registro do abdômen e realizar o comparativo para ver a evolução. A mamãe de primeira viagem logo impressionou ao revelar as mudanças em seu corpo.

A empresária do ramo da saúde pegou um clique do segundo mês, quando já havia um pequeno volume, e colocou um atual, no qual já apareceu com a barriga nitidamente de gravidez, exibindo as transformações.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda deixou seu barrigão em evidência ao eleger um vestido rosa claro para sua festa de aniversário. A influenciadora completou 44 anos e fez questão de fazer um ensaio para celebrar seu novo ciclo com a realização de estar gestante.

Recentemente, a esposa do cantor revelou o projeto do quarto de Clara na casa de veraneio que estão construindo na Chapada dos Guimarães. Vale lembrar que ela e Zezé Di Camargo estão montando uma casa em Orlando, nos EUA.

