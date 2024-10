Duda Reis encanta ao mostrar detalhes do quarto da filha: 'Mamãe babona'

A influenciadora Duda Reis mostrou alguns detalhes do quartinho de sua primeira filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com cabeleireiro Du Nunes

A influenciadora Duda Reis está à espera de sua primeira filha, que será chamada de Aurora. Nesta quinta-feira, 03, ela usou as redes sociais para mostrar alguns detalhes do quartinho da pequena, que é fruto de seu casamento com o cabeleireiro Du Nunes.

E ela contou que o cantinho deve ficar pronto no próximo mês. "Eu ainda nem mostrei o quarto direito para vocês porque tivemos que mudar. O quarto seria o de hóspedes, mas tivemos que trocar pelo antigo quarto de hóspedes, que é bem maior. Agora, esse é o quarto da Aurora. Na semana que vem, começa a instalação elétrica, e não será necessário fazer reforma. Acredito que fique pronto até a primeira semana de novembro", detalhou ela.

Em seguida, Duda Reis contou que recebeu a visita de uma amiga que a ajudou a começar a organização. "Mamãe babona! Não se preocupem que até a primeira semana de novembro o quarto está pronto", repetiu. Veja as fotos compartilhadas:

Storie de Duda Reis (Reprodução/Instagram)

Duda Reis revela a história de como escolheu o nome da filha

Em recente interação com os internautas, Duda Reis contou como foi a escolha do nome de sua filha."Quem escolheu o nome Aurora? O papai ou a mamãe?", quis saber o seguidor. "Na verdade, fui eu. Eu sempre quis esse nome, desde que me entendo por gente. Quando eu era criança, dizia que teria uma filha chamada Aurora. E eu sempre soube que seria uma filha. Quando nos conhecemos, eu disse que teríamos uma menina primeiro, e o nome seria Aurora", explicou ela.

Em outro momento, Duda Reis falou se pretende optar pelo parto normal ou cesárea. "Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Eu me preparei muito bem para a minha gestação e acho que faz muita diferença ter uma gestação para a qual você se preparou psicologicamente.