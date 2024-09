Quando o filho de Virginia e Zé Felipe vai nascer? Empresária deu dica

Com previsão para setembro, muita gente se pergunta quando o filho de Virginia e Zé Felipe vai nascer e influenciadora deu dica; confira

Com previsão de nascimento agora para setembro, o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, não nascerá neste fim de semana pelo visto. Isso porque, a influenciadora deu uma dica em sua rede social ao realizar um pedido de seus seguidores de fazer uma live de sua empresa.

Com o evento marcado para este sábado, 07, a apresentadora do SBT deu a entender que o caçulinha não virá nos próximos dias, contudo, deixou claro que essa será a última live antes da chegada do bebê ao mundo. Ou seja, José Leonardo está chegando mesmo, porque, a famosa não prometeu mais nenhum evento deste tipo para os fãs de sua marca.

"Live mais que especial", mostrou o desenho do filho. "Vocês pediram e a gente atendeu! Uma live antes do Zé nascer! Se deus quiser vai ser incrível e vocês irão amar", escreveu. "E vamos pra última live antes do José nascer", falou e mostrou a barriga.

Em outro momento Virginia comentou que quase está dando à luz e que acredita que nas próximas semanas o bebê já terá nascido: "Eu quase parindo, mas precisava entregar isso pra vocês porque não sei quando vai ter a próxima".

Ainda nos últimos dias, a famosa mostrou que o quarto do caçula já está pronto. Com tema de bichinhos e em tons de cinza, o ambiente foi decorado com móveis de alto padrão e ela surpreendeu ao exibir o resultado. Na quarta-feira, 04, Virginia Fonseca mostrou que garantiu um item para a sua mala maternidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Promessa de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite de terça-feira, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre um assunto bastante importante. Prestes a dar à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, ela explicou que gostaria de visitar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Como o desejo não poderá se concretizar por enquanto, Virginia prometeu que após o período de puerpério irá pessoalmente mostrar o atendimento eficaz da instituição. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT ainda pediu para que o público apoiasse o Teleton.

"Depois do puerpério vou combinar de ir lá na AACD e mostrar para vocês. São milhares de pessoas e famílias que são atendidas diariamente. Mas enfim, já estou pedindo o apoio de todos vocês. A gente consegue e que Deus abençoe sempre", declarou Virginia Fonseca. Em seguida, ela ainda garantiu que buscará uma forma mais fácil para que o público consiga realizar a doação corretamente.

"Galera, eu queria tanto contar com a ajuda de vocês, na questão de doação para o Teleton. É algo tão importante! São tantas famílias e pessoas, que precisam da nossa ajuda. Eu estou tentando procurar outra forma, que fique mais fácil. Quando eu tiver alguma resposta sobre isso, venho aqui", finalizou a esposa do cantor Zé Felipe.