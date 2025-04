Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir sorridente após acordar

Alerta fofura! A influenciadora digital Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar uma nova foto da filha, Clara

Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura na manhã desta terça-feira, 15, ao compartilhar uma nova foto da filha, Clara, que está com três meses.

Na imagem postada nos Stories, a herdeira da influenciadora digital com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo aparece toda sorridente logo após acordar. Ao dividir o flagra com os seguidores, a mamãe coruja se derreteu: "Acordou", escreveu a famosa, acrescentando vários emojis de apaixonado.

Graciele tem compartilhado com os fãs vários momentos de Clara e recentemente, ela falou sobre o crescimento da filha. "Acabei de fazer a Clara dormir e eu estava pensando como está passando rápido. Todo dia eu olho para ela e falo, meu Deus do céu. Uns dias atrás, ela era uma recém-nascida. Ela já está indo para quatro meses. Nossa, como passa rápido! E como ela está diferente. Parece que todo dia eu olho e ela está com alguma coisa diferente. Ai, ela está tão fofinha (...)", observou a mamãe.

Confira:

Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Instagram

Graciele Lacerda chora ao compartilhar momento com a filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surgiu chorando na noite desta segunda-feira, 14, após fazer a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de trê meses, dormir. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou o momento de emoção e abriu o coração ao explicar o motivo de estar bastante emocionada.

"Eu tava fazendo ela dormir e eu tava assim com ela nos braços e passou um filme na minha cabeça, um filme de tanta coisa que eu passei desde o dia que eu comecei a ser tentante até agora. É um choro de felicidade, de agradecimento a deus, eu sou muito grata a deus pela Clara, ela é muito especial, muito especial, muito além do que a gente imaginou, ela é incrível, não tem como se emocionar", disse ela. Veja a publicação!

