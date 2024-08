Como surgiu o Teleton? Silvio Santos se emocionou ao revelar história na TV

Exibido anualmente no SBT desde 1998, o Teleton aconteceu após uma conversa de Silvio Santos com uma das filhas; conheça a história

Diversos momentos marcantes do apresentador Silvio Santos, falecido no sábado, 17, aos 93 anos, têm sido resgatados por internautas como forma de homenagear o grande ícone da TV brasileira. Um registro especial, no entanto, acabou se destacando entre as várias memórias deixadas pelo comunicador.

No site X, antigo Twitter, admiradores de Silvio Santos passaram a compartilhar um vídeo onde o veterano fala um pouco sobre o início do Teleton, em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), exibido anualmente no SBT desde 1998. Bastante emocionado, o apresentador revelou ao público como surgiu a ideia do evento beneficente.

De acordo com o comunicador, Silvia Abravanel, uma de suas filhas, foi quem sugeriu tudo. Para quem não sabe, a herdeira da apresentadora, Luana, foi diagnosticada com galactosemia, condição causada pela falta de uma enzima responsável por metabolizar um tipo de açúcar que compõe a lactose.

"Minha filha, conversando comigo, me disse por que nós, homens da comunicação, tendo veículos tão poderosos nas mãos, por que nós não fazemos aquilo que os americanos fazem", iniciou Silvio Santos em uma das atrações.

E completou: "Ela me questionou, dizendo: 'por que você, pai, tendo uma empresa de comunicação, não se reúne com os outros e por que você não encabeça alguns movimentos que podem ser feitos aqui no Brasil, como são feitos lá nos Estados Unidos?'".

Entre o final de outubro ou início de novembro de cada ano, o SBT cede cerca de 26 horas de sua programação ao Teleton. Ao longo da maratona, que conta com a presença de famosos de diversas emissoras, o canal de Silvio exibe uma programação especial voltada ao projeto e o trabalho realizado na AACD.

É raríssimo achar alguma imagem do Silvio Santos emocionado, como esse momento em que ele contou como surgiu a ideia do Teleton. pic.twitter.com/umYMvyeYzF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 19, 2024

O futuro do Teleton no SBT

No último sábado, 17, Silvio Santos se despediu em vida, mas deixou um legado eterno após sua morte. Durante a cobertura da homenagem ao apresentador em sua emissora, foi destacado que o ícone da televisão já havia tomado uma decisão crucial sobre o futuro do Teleton, maratona destinada a arrecadar dinheiro para causas sociais no SBT.

Cerca de 11 anos antes de sua morte, Silvio Santos tomou uma decisão importante sobre o destino do Teleton. Ele escolheu dois nomes para comandar o projeto em sua ausência: o apresentador Celso Portiolli e a apresentadora Patrícia Abravanel. Agora, eles deverão dar continuidade ao legado do eterno homem do baú e apresentar a atração neste ano; confira mais detalhes!