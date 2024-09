Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quarto de José Leonardo pronto

Na reta final da gestação, Virginia Fonseca impressiona ao mostrar armários do quarto de José Leonardo; ambiente está pronto para o bebê

Já na reta final da gestação, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que o quarto de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o caçulinha José Leonardo, está pronto. Nesta quarta-feira, 04, a famosa revelou um canto do ambiente e exibiu melhor como é o cômodo do bebê que pode chegar a qualquer momento.

Exibindo seu barrigão, a apresentadora do SBT apareceu ao lado dos armários e impressionou com os detalhes luxuosos. Com o tema de animais, o espaço foi decorado em grande estilo e de forma autêntica. No teto foi colocado papel com estampa de bichos e nas paredes de estampa xadrez.

Seguindo os tons do quarto, de cinza, os móveis foram feitos em cor próxima. "Tudo de EXTREMA qualidade, além de muito lindo. Ps: toda vez que entro no quarto do J.L a ansiedade aumenta, tá tudo prontinho só esperando nosso príncipe! Que Deus abençoe", contou sobre já ter organizado tudo para a chegada do terceiro herdeiro.

Ainda nesta quarta-feira, 04, Virginia Fonseca mostrou que garantiu um item para a sua mala maternidade. Faltando pouco para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, conhecerem José Leonardo, nos últimos dias, a empresária mostrou mais um pouco do quartinho do caçulinha. A esposa de Zé Felipe então revelou mais sobre o tema escolhido para o cantinho do bebê.

Mãe de Virginia mostra como são as acomodações dos funcionários na mansão

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou na quinta-feira, 29, como é o espaço destinado aos funcionários da mansão onde vivem em Goiânia. Em sua rede social, ela gravou os ambientes dos colaboradores e o que é oferecido para eles.

Uma cozinha completa, com uma grande mesa, armários e geladeira são disponibilizados aos indivíduos que trabalham com a família. No momento em que Margareth passou pelo local, cerca de cinco pessoas estavam por lá almoçando. Veja como é aqui.