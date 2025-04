Veja a decoração do chá de bênçãos do filho de Yudi Tamashiro e saiba o nome do bebê

Yudi Tamashiro e a esposa realizam o chá de bênçãos para o filho, que nascerá em breve. Saiba qual é o significado do nome do menino

O apresentador Yudi Tamashiro já está na contagem regressiva para o nascimento do primeiro filho, que é fruto do casamento com Mila Braga. Nesta semana, eles realizaram o chá de bênçãos, que é uma tradição cristã para celebrar a chegada de um novo integrante na família.

O evento aconteceu ao ar livre e contou com decoração caprichada. A festa teve uma mesa grande no jardim com itens em tons de azul, branco e toques de verde. Além disso, os pais prepararam uma mesa com bolo e docinhos personalizados com o nome do bebê.

Inclusive, Yudi e Mila revelaram que escolheram o nome de Davi Yudi para o filho. Este nome traz o significado de “amado, querido, predileto”e também de “bravura, coragem, gentileza e superioridade”.

"Que dia mais lindo e inesquecível! Nunca imaginei receber tanto amor e carinho de tantas pessoas especiais, que fizeram e fazem parte da minha vida em diferentes momentos. Foi uma tarde abençoada, regada de amor, orações e gratidão a Deus pelo nosso Davi Yudi. Que privilégio compartilhar esse momento com mulheres de fé, unidas em um só propósito: declarar bênçãos sobre a vida do nosso filho e sobre a minha vida. Toda honra e glória ao Senhor!", disse ele na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram

Casamento de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Em abril de 2022, o apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria: "poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.