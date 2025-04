Viih Tube surpreende com mais um mesversário temático de Ravi; veja

Mais um tema criativo! Viih Tube surpreende ao se fantasiar com a família para o quinto mesversário de Ravi; confira qual foi o desenho escolhido

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou cinco meses e ganhou mais uma festinha temática. Acostumados a entrarem no clima, usando fantasia e tudo mais, os ex-BBBs novamente surpreenderam com sua caracterização.

Nesta terça-feira, 15, a famosa postou fotos da comemoração e encantou ao surgir vestida de Trixie, do desenho Padrinhos Mágicos, enquanto os herdeiros foram de Cosmo e Wanda. Entrando no personagem Ravi até apareceu de peruca verde e Lua usando uma de cor rosa.

"Meus padrinhos mágicos. 5 meses do príncipe", escreveu Viih Tube ao exibir alguns registros da celebração especial. Nos comentários, os internautas admiraram a família festejando com o tema da animação. "Esse foi o melhor", aprovaram. "Que lindos", elogiaram outros.

Ainda na última semana, Viih Tube fez uma grande festa com tema de Barbie para os dois anos da primogênita. No evento, a herdeira mais velha do casal usou dois looks inspirados na boneca.

Viih Tube lamenta morte da avó materna

A influenciadora Viih Tube compartilhou uma triste notícia em sua rede social no fim deste domingo, 13. Em seus stories, a empresária contou que sua avó materna, Isaura, faleceu e sem revelar o motivo, ela apenas lamentou a partida dela.

Relembrando fotos da senhora com seus filhos, Lua e Ravi, a esposa de Eliezer falou sobre a avó ter tido a oportunidade de conhecer os bisnetos. Viih Tube então escreveu que para sempre se lembrará de Isaura em sua memória após terem vivido diversos momentos juntas.

"Vozinha, descanse em paz, sei que agora está com nosso deus em um lugar muito melhor! Terei para sempre um amor e gratidão enorme no meu coração por você", disse a ex-BBB. "E você conhecu o seu bisneto ravi também antes de partir", falou a famosa. Saiba mais aqui!