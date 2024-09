Virginia Fonseca garante item para sua mala maternidade: 'Mimo'

Vai nascer? Na reta final da gestação de José Leonardo, Virginia Fonseca garante pacote de item para sua bolsa da maternidade; veja

A influenciadora Virginia Fonseca vai dar à luz seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, agora em setembro. Já com um barrigão e sofrendo com o peso da reta final da gravidez, a famosa mostrou nesta quarta-feira, 04, que garantiu um item para a sua mala maternidade.

Após mostrar que separou as peças para o herdeiro nos últimos dias, a apresentadora do SBT revelou que comprou um pacote muito necessário para o pós parto: o de calcinha fralda. Para quem não sabe, o item de higiene ajuda a segurar o fluxo sanguíneo intenso depois do bebê nascer.

"Mimos do dia", postou Virginia Fonseca mostrando que já está se preparando para a chegada de seu primeiro menino. "Mamães vão entender", riu ao postar a dica muito útil para o pós-parto.

Faltando pouco para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, conhecerem José Leonardo, nos últimos dias, a empresária mostrou mais um pouco do quartinho do caçulinha em sua casa. A esposa de Zé Felipe então revelou mais sobre o tema escolhido para o cantinho do bebê.

Morando em sua nova mansão em Goiânia, nos últimos dias, Virginia Fonseca impressionou ao revelar que está construindo mais uma propriedade gigante no lote ao lado de seu lar principal. A mãe dela, Margareth Serrão, ainda mostrou como são as acomodações dos funcionários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mãe de Virginia mostra como são as acomodações dos funcionários na mansão

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou na quinta-feira, 29, como é o espaço destinado aos funcionários da mansão onde vivem em Goiânia. Em sua rede social, ela gravou os ambientes dos colaboradores e o que é oferecido para eles.

Uma cozinha completa, com uma grande mesa, armários e geladeira são disponibilizados aos indivíduos que trabalham com a família. No momento em que Margareth passou pelo local, cerca de cinco pessoas estavam por lá almoçando. Veja como é aqui.