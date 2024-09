Além da equipe médica, Virginia contratou outro profissional para o parto

Virginia Fonseca está à espera de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que tem previsão para nascer agora em setembro

A influenciadora Virginia Fonseca está à espera de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que tem previsão para nascer agora em setembro. E, além da equipe médica do hospital, o parto vai contar com a presença dos fotógrafos.

Na tarde deste domingo, 01, os fotógrafos da artista postaram nos stories que estavam a caminho de Goiânia para registrar o nascimento do pequeno. Eles compartilharam a foto da janela de um avião. "Chegamos, José Leonardo”, escreveram.

Virginia e stories dos fotógrafos (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca mostra espaço do quarto do filho

Já com as malas prontas, a empresária revelou como está o cômodo do herdeiro. Após exibir um pouco do tema que estava sendo montado no ambiente, a apresentadora do SBT deu mais um spoiler de como é o local destinado para o caçulinha de seu trio. Seguindo o estilo "sertanejo" das raízes da família do cantor Leonardo, o quarto tem cavalos estampados no teto e a parede é em xadrez.

O tom escolhido para o ambiente foi o cinza e, como revelado da última vez, há alguns objetos em dourado. "Quartinho J. L. Ansiedade tá como?", falou a famosa.

Nos últimos dias, ela publicou uma foto em que mostrou a mesa de sua sala repleta de roupas de bebê e contou que já estava preparando a mala da maternidade. "Roupinhas do Zé Leonardo usar na maternidade", escreveu ela.

Algumas horas depois, Virginia Fonseca compartilhou uma foto em que aparece de pijama na frente do espelho. Com a blusa levantada, a famosa exibiu o barrigão da gravidez.

Morando em sua nova mansão em Goiânia, ela também impressionou ao revelar que está construindo mais uma propriedade gigante no lote ao lado de seu lar principal. A mãe dela, Margareth Serrão, ainda mostrou como são as acomodações dos funcionários.