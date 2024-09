Poliana Rocha faz revelação sobre terceiro parto de Virginia: 'Urrar'

Após acompanhar o nascimento das duas netas, Maria Alice e Maria Flor, Poliana Rocha faz revelação sobre ver o terceiro parto de Virginia Fonseca

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou se acompanhará o parto de Virginia Fonseca. Após ver o nascimento das netas, Maria Alice e Maria Flor, pessoalmente, a mãe de Zé Felipe confirmou que verá a chegada de José Leonardo.

Faltando pouco para o terceiro herdeiro do casal nascer, a mulher do sertanejo contou que ficou muito emocionada das últimas vezes e que espera ficar ainda mais agora. Sem contar se há uma data marcada para o parto, Poliana Rocha falou sobre o que sentiu das outras vezes e o que está agurdando para a próxima.

"Eu assisti o parto das duas, eu vou assistir o parto do José Leonardo e gente, eu acho demais, me dá uma emoção que eu não sei controlar, aí na hora que eu vejo, minha lágrima já fica pingando, mas demais mesmo, sabe, no parto da Maria Alice eu chorei, mas no parto da Maria Flor eu 'esguelei' de chorar, só que eu ficava me controlando, respirar, mas agora, eu acho que no parto do José Leonardo eu vou assim urrar", declarou a vovó coruja.

Muito próxima da nora, Poliana Rocha está fazendo um novo quarto para seus três netos. Após reformar o cômodo, que era de Zé Felipe no passado, para as meninas, agora, ela está realizando mais uma obra para o ambiente acomodar o trio.

Faltando pouco para o nascimento de José Leonardo, a apresentadora do SBT fez um ultrassom nesta quarta-feira, 04, para ver como o bebê está. Ela ainda impressionou ao exibir o quartinho pronto para recebê-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha ganha item memorável de Virginia e Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi surpreendida com um presente especial do aniversário da neta mais velha, Maria Alice, de 3 anos, enviado pela nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e o seu filho, o cantor Zé Felipe.

Em sua casa em Goiânia, a empresária recebeu um álbum das fotos da festa da primogênita do casal e mostrou o mimo personalizado. A capa foi feita no tema do grande evento, de Super Maria Alice, e reuniu os melhores cliques do momento. Veja mais aqui.