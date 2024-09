Poliana Rocha mostra detalhe do quarto dos filhos de Virginia em sua casa

Fazendo reforma no quarto dos netos, para receber José Leonardo, Poliana Rocha mostra detalhe encantador que escolheu para o ambiente

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou um novo detalhe que escolheu para o quarto de seus netos em sua casa em Goiânia. Nesta quinta-feira, 05, a famosa revelou que pediu para fazerem uma pintura personalizada nas paredes.

A mulher do sertanejo chamou um artista especialista e exibiu os desenhos de animais perfeitos. Nos tons de verde e laranja, os bichinhos enfeitaram as paredes do ambiente, que já foi quarto de Zé Felipe e depois foi transformado para as netas, Maria Alice e Maria Flor.

Faltando poucos dias para Virginia Fonseca dar à luz José Leonardo, Poliana Rocha comentou que a obra do cômodo não tem previsão de acabar nos próximos dias, mas que está fazendo tudo com muito carinho para o trio. Nos últimos dias, a vovó coruja exibiu mais do quartinho e revelou como o espaço está ficando.

É bom lembrar que Poliana Rocha iniciou a obra escondido de Leonardo, porque o cantor não gosta de reformas. Além do quarto na casa de Goiânia, a loira fez cômodos para os netos na fazenda Talismã.

Tempos atrás, ao começar a nova mudança no ambiente, a influenciadora foi questionada sobre só fazer quarto para os filhos de Zé Felipe. Educadamente, a famosa esclareceu e expôs o motivo.

Poliana Rocha ganha item memorável de Virginia e Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi surpreendida com um presente especial do aniversário da neta mais velha, Maria Alice, de 3 anos, enviado pela nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e o seu filho, o cantor Zé Felipe.

Em sua casa em Goiânia, a empresária recebeu um álbum das fotos da festa da primogênita do casal e mostrou o mimo personalizado. A capa foi feita no tema do grande evento, de Super Maria Alice, e reuniu os melhores cliques do momento. Veja mais aqui.