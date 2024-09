Virginia Fonseca faz ultrassom para ver José Leonardo: 'Vem'

Na reta final da gestação e com um barrigão, Virginia Fonseca faz ultrassom para ver como o bebê está e compartilha momento; veja

Muito ansiosa para o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora Virginia Fonseca resolveu fazer um ultrassom nesta quarta-feira, 04, para ver como o bebê está. Afinal, ela já está no fim da gestação e bastante ansiosa para conhecê-lo.

Já com um barrigão e com dificuldades de se locomover, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou imagens de quando fizeram o ultrassom para ver como está o caçulinha, que será irmão mais novo de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1.

"Tamo por cá, vendo o José", revelou a famosa ao surgir deitada fazendo o exame. Em seguida, ela exibiu a imagem do bebê ainda na barriga. "Aí meu deus, vem, Zé, fofinho", derreteu-se pelo seu herdeiro.

Ainda nesta quarta-feira, 04, a apresentadora do SBT mostrou que comprou um item para sua mala maternidade. A famosa já preparou as coisas de José Leonardo. Virginia Fonseca ainda mostrou que o quarto do caçula ficou pronto para sua chegada. Ele nascerá agora em setembro.

Além dela, a mãe de Zé Felipe, a influenciadora Poliana Rocha, também está preparando um espaço para a chegada do neto. Na casa onde mora com Leonardo, a loira está reformando o quarto que será para os três netinhos.

