Poliana Rocha ganha item memorável de Virginia e Zé Felipe: 'Presentão'

Após meses do aniversário da neta, Poliana Rocha ganha presente especial do evento de Virginia e Zé Felipe; veja o que ela recebeu

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi surpreendida com um presente especial do aniversário da neta mais velha, Maria Alice, de 3 anos, enviado pela nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e o seu filho, o cantor Zé Felipe.

Em sua casa em Goiânia, a empresária recebeu um álbum das fotos da festa da primogênita do casal e mostrou o mimo personalizado. A capa foi feita no tema do grande evento, de Super Maria Alice, e reuniu os melhores cliques do momento.

"Presentão", postou Poliana Rocha ao exibir o álbum que a nora mandou fazer para ela. A apresentadora do SBT também tem uma cópia também do item em sua mansão.

Ainda nesta terça-feira, 03, a esposa do cantor Leonardo mostrou como anda a obra do quarto de seus netos em sua casa. Com a chegada de José Leonardo, ela fez uma reforma para o cômodo comportar o bebê e as irmãs dele, Maria Alice e Maria Flor.

Veja o álbum que Poliana Rocha ganhou de Virginia e Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia desaprova música dos parabéns da festa da filha

A grande festa da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe aconteceu nos últimoes meses em Goiânia e todos os detalhes do evento com tema de Super Maria Alice deram o que falar. Inclusive, a hora dos parabéns, postada pela influenciadora, chamou a atenção com um detalhe: a música clássica.

Com toda a família ao redor do bolo, a apresentadora do SBT se mostrou intrigada com o estilo da canção e, desconfortável com tanta formalidade, pediu para tirar. Ao colocarem uma versão mais moderna, Zé Felipe e Leonardo assumiram o microfone e a família se jogou para cantar os parabéns para Maria Alice com muita animação. Relembre o que aconteceu aqui.