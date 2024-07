Camila Campos mostra vídeo emocionante antes do nascimento da filha

Diagnosticada com câncer, a cantora gospel Camila Campos recebeu apoio antes de realizar o parto: 'Orações têm sustentado'

A cantora gospel Camila Campos, diagnosticada com câncer de mama avançado durante a gravidez, deu à luz Sofia, sua segunda filha com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, na quarta-feira, 24. A notícia foi compartilhada pelo marido da artista através das redes sociais.

Agora, Camila usou seu perfil oficial no Instagram para dividir com o público um vídeo bastante especial gravado antes da herdeira caçula nascer. No registro, a cantora recebe carinho e apoio de familiares, amigos e equipe médica antes de entrar na sala de parto.

Ao longo das imagens emocionantes, é possível perceber balões vermelhos e muitos cartazes com mensagens bíblicas. A cantora gospel Ana Paula Valadão, amiga pessoal de Camila Campos, também esteve presente no momento e prestou solidariedade à família.

"Esse foi meu trajeto até a sala de parto! Que carinho! Mal consigo expressar com palavras. Obrigada por cada oração e palavra de ânimo. As orações de vocês têm sustentado minha fé. Nosso agradecimento especial a equipe que mobilizaram enfermeiros, copeiras, segurança, médicos, além dos nossos amigos e familiares para fazer do nascimento da Sofia um momento ainda mais especial", escreveu a artista na legenda da postagem.

Para quem não sabe, Camila recebeu o diagnóstico de câncer de mama avançado aos 7 meses de gestação. Nos últimos dias, através de um relato, ela contou que a doença se espalhou pelos ossos.

"Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", disse ela, em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Marido de Camila Campos desabafa sobre novo diagnóstico

Marido da cantora gospel Camila Campos, o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 24, para compartilhar um breve desabafo a respeito do quadro de saúde da companheira. Grávida de 7 meses, a artista foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado.

Através de seu Instagram oficial, o ex-atleta publicou uma foto no hospital ao lado de Camila e da primogênita do casal, Bela. Apesar da situação delicada e difícil, ele ressaltou que mantém as esperanças e aproveitou para agradecer todo acolhimento que a família tem recebido. O relato veio logo após a artista revelar que o câncer se espalhou para os ossos; confira detalhes!