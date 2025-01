Filho de Isabel Veloso encanta ao surgir sorridente em nova foto

Marido da influencer Isabel Veloso, Lucas Borbas compartilhou uma nova foto mostrando o rostinho do filho do casal, Arthur

A influenciadora digital Isabel Veloso está aproveitando cada momento ao lado do primeiro filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas. O pequeno, que chegou ao mundo em dezembro de 2024 de forma prematura, recebeu alta hospitalar no início desta semana e já está em casa com a família.

Os dois, que estavam resguardando a imagem do filho até então, mostraram pela primeira vez o rostinho do pequeno na segunda-feira, 27. Agora, na manhã desta terça-feira, 28, o marido de Isabel usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores do casal uma nova foto do bebê.

Por meio de seus stories no Instagram, Lucas Borbas publicou um registro encantador de Arthur em seu 'sono matinal'. Esbanjando fofura, o filho de Isabel Veloso foi fotografado sorrindo enquanto dormia. "Bom dia, raios de sol", escreveu ele na legenda.

Ainda na segunda-feira, 27, a influenciadora digital compartilhou um clique mostrando os traços do bebê enquanto o amamentava. Recentemente, o companheiro de Isabel explicou por que o casal decidiu preservar a imagem de Arthur nos primeiros dias de vida.

"Apenas cuidados, não é frescura ou algo para gerar like, mas assim como tem pessoas que desejam o bem, existem pessoas que desejam o mal. Peço desculpas, mas todo cuidado, tanto físico quanto espiritual, agora é pouco", esclareceu ele, na ocasião.

Vale lembrar que Isabel Veloso deu à luz Arthur de forma prematura devido a sua luta contra o câncer. A jovem, diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin, descobriu que o tumor voltou a crescer nos últimos tempos. Ainda na reta final da gravidez, ela recebeu a notícia de que a doença havia se espalhado para os pulmões.

Filho de Isabel Veloso - Reprodução/Instagram

Isabel Veloso relata aumento de sintomas do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso retornou às redes sociais na sexta-feira, 24, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Ela, que deu à luz recentemente Arthur, seu primeiro filho, luta contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Por meio de seus stories no Instagram, Isabel explicou que alguns sintomas da doença voltaram logo após o parto; confira detalhes!

Leia também: Isabel Veloso exibe barriga pós-parto e a cicatriz da cesárea