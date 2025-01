Isabel Veloso posa com o filho no colo após bebê receber alta hospitalar

A influenciadora Isabel Veloso dividiu uma nova foto com o filho após o pequeno sair do hospital; bebê nasceu prematuro em dezembro de 2024

A influenciadora digital Isabel Veloso está aproveitando cada momento ao lado do filho recém-nascido, Arthur. O pequeno, que chegou ao mundo em dezembro de 2024 de forma prematura, recebeu alta hospitalar no domingo, 26, e já está em casa com a família.

Na manhã desta segunda-feira, 27, Isabel usou as redes sociais para dividir com os seguidores um novo registro com o bebê. Por meio de seus stories no Instagram, a influenciadora posou com Arthur no colo enquanto o amamentava.

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso e pai do pequeno, também compartilhou com o público uma foto inédita do filho. Na imagem, o bebê aparece deitado ao lado do gatinho de estimação do casal.

Vale lembrar que, até o momento, Isabel e o esposo decidiram não mostrar o rostinho do filho e, por isso, compartilham somente fotos de alguns traços do bebê. Recentemente, Lucas explicou melhor a decisão do casal em preservar a imagem do pequeno.

"Apenas cuidados, não é frescura ou algo para gerar like, mas assim como tem pessoas que desejam o bem, existem pessoas que desejam o mal. Peço desculpas, mas todo cuidado, tanto físico quanto espiritual, agora é pouco. Logo vocês irão ver!", declarou ele.

Isabel Veloso posa com o filho - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o parto de Isabel Veloso?

Recentemente, em um depoimento nas redes sociais, Lucas Borbas contou como foi acompanhar o parto da esposa, Isabel Veloso, para o nascimento do filho, Arthur. "Como foi a experiência do parto? Do seu lado como pai", questionou um seguidor.

"Ao entrar na sala de cirurgia meu coração estava disparado. Eu podia ver que ela (Isabel) estava nervosa, mas a equipe envolta era tão incrível que conseguiu acalmar a gente de uma forma que nem dá para explicar", iniciou ele; confira mais detalhes!

