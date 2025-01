Isabel Veloso mostra rosto do filho pela primeira vez. Veja!

Isabel Veloso postou em suas redes sociais uma foto em que mostra o rosto do filho Arthur, fruto do seu relacionamento com Lucas Borbas

Isabel Veloso e Lucas Borbas deram as boas vindas para o filho Arthur no final de dezembro. O bebê nasceu prematuro, já que a digital influencer luta contra um câncer e não era mais seguro seguir com a gestação.

O pequeno precisou ficar internado para se recuperar e ganhar peso após o nascimento, e felizmente recebeu alta hospitalar no último domingo, 26.

Até então, Isabel não havia mostrado o rosto do filho. Porém, nesta segunda-feira, 27, a famosa fez questão de compartilhar em sua conta no Instagram uma foto em que Arthur aparece dormindo tranquilamente enquanto usa um body com estampa de tigre.

"Oi mundo. Minhas roupinhas ainda são grandes", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Seja bem vindo príncipe", escreveu uma internauta. "Muito lindo", disse outra. "Ele é o neném mais lindo que existe", elogiou uma terceira.

Alta hospitalar

A influenciadora digital Isabel Veloso viveu um dia especial no domingo, 26. Isso porque o filho dela, Arthur, recebeu alta hospitalar. O bebê ficou quase um mês internado na UTI neonatal após o parto prematuro em dezembro de 2024.

No início da tarde de domingo, Isabel compartilhou uma foto da mão do bebê segurando o seu dedo enquanto estava na cadeirinha do carro a caminho de casa. “Indo para casa. Obrigada Jesus”, disse ela na legenda.

O bebê Arthur é fruto do casamento da influencer com Lucas Borbas. O menino nasceu no dia 29 de dezembro de 2024 por meio de um parto cesariana prematuro. Ele precisou ficar na UTI neonatal para ganhar peso e aprender a mamar. Agora, ele recebeu alta e já está em casa.

Enquanto o filho estava internado, Veloso ia ao hospital para visitá-lo e dar de mamar. Porém, a rotina exaustiva a deixava ainda mais cansada por causa de sua condição de saúde. Ela vive com um câncer sem cura e ainda não iniciou a próxima etapa do tratamento. Com isso, ela sente mais cansaço e falta de ar.

