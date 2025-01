Isabel Veloso fala sobre tratamento contra o câncer após nascimento do filho

Após dar à luz, Isabel Veloso contou qual será o próximo passo em seu tratamento contra o câncer: 'Medicamento via judicial'

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na noite de domingo, 5, para conversar brevemente com os seguidores a respeito de seu tratamento contra o câncer. A jovem, que recentemente deu à luzArthur, seu primeiro filho, contou qual será o próximo passo nos cuidados de sua saúde agora que o bebê já nasceu.

Para quem não sabe, Isabel luta contra um Linfoma de Hodgkin e, durante a gestação, descobriu que o tumor voltou a crescer. Ainda na reta final da gravidez, a influenciadora recebeu a notícia de que a doença havia se espalhado para os pulmões.

Agora, uma semana após a chegada do filho, Isabel Veloso explicou que já está tomando as medidas necessárias para retomar o tratamento contra o câncer. Durante a gravidez, ela chegou a realizar algumas sessões de quimioterapia, que não deram resultado.

"Hoje o Arthur fez uma semana. Vocês não imaginam o quanto a gente está grato por ver como ele está evoluindo, por ver o cuidado de Deus em nossa vida. Agora que o Arthur nasceu já comecei a ver os papeis de meu medicamento, que é via judicial. Já estou indo atrás para ver o tratamento para mim", declarou a influenciadora digital.

Mais cedo, a jovem compartilhou uma foto no hospital ao lado do marido, Lucas Borbas, em celebração a primeira semana de vida do filho do casal. O bebê, que nasceu de forma prematura programada pelos médicos, está internado na UTI neonatal desde o dia em que chegou ao mundo, em 29 de dezembro de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso segura filho recém-nascido no colo após parto prematuro

Recentemente, Isabel Veloso celebrou uma nova vitória! Na última sexta-feira, 3, o marido da jovem, Lucas Borbas, contou aos seguidores que a influenciadora digital segurou o filho Arthur no colo pela primeira vez desde o parto prematuro - planejado pelos médicos.

Por meio das redes sociais, o companheiro de Isabel publicou uma foto do casal e celebrou a novidade envolvendo o herdeiro. "Começamos o dia cedo. Ontem a Bel pegou o bebê no colo. Estamos ansiosos para mostrar para vocês", escreveu Lucas Borbas; saiba mais detalhes!

Leia também: Médico detalha pós-parto de Isabel Veloso, diagnosticada com câncer: 'Preocupação e risco'