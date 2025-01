Isabel Veloso relata aumento de sintomas do câncer: 'Não é fácil'

A influenciadora Isabel Veloso explicou que se afastou das redes sociais por cansaço devido aos sintomas do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso retornou às redes sociais nesta sexta-feira, 24, para atualizar os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. Ela, que deu à luz recentementeArthur, seu primeiro filho, luta contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Por meio de seus stories no Instagram, Isabel explicou que alguns sintomas da doença voltaram logo após o parto. Atualmente, a influenciadora está em casa e segue diariamente ao hospital para amamentar o bebê, que nasceu prematuro.

"Tô sumida pelo cansaço, não da maternidade, mas da doença... Tosse e falta de ar estão demais, faz 4 dias que eu estou tendo febre e sudorese noturna. Hoje acordei e parecia que estava em uma piscina", relatou ela.

Em seguida, Isabel Veloso publicou um vídeo contando que o filho segue bem e, apesar dos sintomas do câncer, sua recuperação pós-parto também é positiva. "É uma tosse que parece que queima por dentro, não sei explicar. Fora isso, o Arthur está super bem. Em relação à cesárea, também estou bem. É só questão dos meus sintomas mesmo, é difícil e puxado", disse.

Por fim, a influenciadora explicou que ainda não retomou o tratamento contra o câncer e, por isso, está sofrendo com os sintomas descritos. "Preciso esperar que meu tratamento chegue e seja liberado para que eu possa utilizar a medicação, que é via judicial. Já entramos com o processo para conseguir a medicação. Espero que consiga controlar tudo", declarou.

"Estou sumida pelo cansaço mesmo. Não é fácil, querendo ou não, a doença exige muito, principalmente de vários períodos do meu dia. Não está sendo só pouco sintoma igual antes, agora estou com muito sintoma", concluiu Isabel Veloso.

Isabel Veloso atualiza quadro de saúde - Reprodução/Instagram

Marido de Isabel Veloso explica sumiço da influenciadora após o parto

Mais cedo, Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder sobre o nascimento de seu filho, Arthur, que veio ao mundo prematuro no dia 29 de dezembro de 2024. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber como está a mamãe de primeira viagem.

"A Isa tá bem. Tá sumida. Já começou o tratamento dela de novo?", quis saber a pessoa. "Ela anda muito cansada! O nível de exaustão dela é grande, queria eu poder ajudar mais nessa parte, entendem?! Mas o fato dela estar sumida é por conta do cansaço mesmo! Ela é uma super mãe, mas qualquer esforço exige muito dela!", explicou Lucas.

