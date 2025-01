Isabel Veloso exibe barriga pós-parto e a cicatriz da cesárea

Vivendo um câncer sem cura, a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, mostra barriga e a cicatriz pós-parto do primogênito Arthur, que segue na UTI

Nesta segunda-feira, 13, a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, decidiu publicar em seu perfil no Instagram um vídeo em que mostra a sua barriga 15 dias após o parto do primogênitoArthur, fruto do relacionamento da jovem com Lucas Borba.

A influencer, que foi diagnosticada como paciente terminal de um linfoma de Hodgkin, usou um espelho para exibir os pontos da cesárea feita no dia 29 de dezembro. "Oi pessoal :) desconta a cara de cansada. 15 dias pós-parto", escreveu na legenda da publicação.

Arthur nasceu prematuro, pois Isabel está em meio ao tratamento do câncer e não poderia seguir com a gravidez. Recentemente, a influencer lamentou o fato da criança continuar internada na UTI.

O que aconteceu?

A influenciadora digital Isabel Veloso foi diagnosticada, aos 15 anos, como paciente terminal de um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que não teria mais cura. Médicos chegaram a afirmar que a influenciadora só teria mais seis meses de vida, mas Isabel superou esse período com cuidados paliativos.

Ao decidir ser mãe, a jovem encarou uma gravidez de alto risco. Por conta do câncer ter se espalhado pelo corpo, Veloso não levou a gestação até o final, pois seria perigoso para a saúde dela e a do filho. Diante disso, Arthur nasceu prematuro.

O nascimento do filho da influenciadora foi antecipado para 32 semanas, com a finalidade da jovem retomar o quanto antes o tratamento.

A doença está em estado preocupante, uma vez que a influenciadora não está fazendo o tratamento como recomendado pela equipe médica. Saiba detalhes.

