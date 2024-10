Filha de Fernanda Paes Leme esbanja fofura em novos cliques: 'Ícone de carisma'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Pilar

Fernanda Paes Lemeexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos da filha, Pilar, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece com a herdeira, que está fazendo caras e bocas. Para os registros, Pilar surgiu usando um body rosa, cheio de flores. Já na legenda, Fernanda contou que a filha vai tirar alguns dias de férias.

"Pipa já cumpriu 6 meses sendo ícone de carisma e agora tá indo descansar de férias. Palpites pra onde vamos?!", escreveu a apresentadora, que em agosto passou alguns dias com Pilar na Bahia.

Fernanda, aliás, tem compartilhado vários momentos da maternidade com seus seguidores e recentemente, ela falou sobre a introdução alimentar de Pilar. "Pipa começou super interessada nas frutinhas e agora tá dando uns tilts. Normal, o importante é não desistir. Pedaço ou amassadinha, o que rolar tá valendo", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fe Paes Leme revela como superou problema após chegada de Pilar

Fernanda Paes Leme está radiante desde o nascimento de sua primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. No entanto, a atriz revelou que viveu um momento delicado após a chegada da pequena. Isso porque ela enfrentou uma intensa queda de cabelo no pós-parto e precisou passar por tratamento para lidar com o problema.

Em entrevista à Universa, da UOL, Fernanda compartilhou que enfrentou a queda capilar cerca de quatro meses após o nascimento de Pilar: "Meu cabelo encheu durante a gravidez e ficou muito bonito. A queda começou há uns quatro meses após o nascimento da Pilar. Senti muito", disse a apresentadora, que decidiu buscar ajuda profissional. Saiba mais!

