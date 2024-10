Fe Paes Leme revela como superou problema após chegada de Pilar: ‘Senti muito’

Fe Paes Leme revela que enfrentou queda capilar e passou por tratamento para resolver o o problema após o nascimento da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme está radiante desde o nascimento de sua primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. No entanto, a atriz revelou que viveu um momento delicado após a chegada da pequena. Isso porque ela enfrentou uma intensa queda de cabelo no pós-parto e precisou passar por tratamento para lidar com o problema.

Em entrevista à Universa, da UOL, Fernanda compartilhou que enfrentou a queda capilar cerca de quatro meses após o nascimento de Pilar: “Meu cabelo encheu durante a gravidez e ficou muito bonito. A queda começou há uns quatro meses após o nascimento da Pilar. Senti muito”, disse a apresentadora, que decidiu buscar ajuda profissional.

“Procurei um tricologista, fiz um exame específico para analisar esse problema. A dermatologista me indicou a mesoterapia. Fiz uma sessão e fiquei cheia de cabelos novos”, Fe contou que passou por um tratamento injetável para regenerar as estruturas que são responsáveis pelo crescimento dos fios e dão lugar aos cabelinhos novos.

Além disso, Fepa também intensificou os cuidados com o cabelo em casa, principalmente depois que resolveu mudar o visual e apostou em um corte ousado e um tom mais iluminado: "Faço máscara uma vez por semana, mas os produtos que uso no dia a dia ajudam nesse tratamento dos fios", a famosa contou que busca sempre a praticidade.

Por fim, Fernanda falou sobre a decisão de mudar o visual, que também está relacionada a maternidade: "Durante a gestação, só cortei as pontinhas. Agora senti que era o momento de sair de dentro do esse universo da maternidade, que a gente fica sempre com a mesma cara. Quando nasce uma mãe, nasce um coque”, brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Vale lembrar que Fernanda é mamãe de primeira viagem e deu à luz a pequena Pilar em abril deste ano após três anos de relacionamento com Victor: “Descobrimos o significado do maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, FILHA”, ela celebrou o nascimento da primogênita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme relata desafios na introdução alimentar de Pilar:

Na última quarta-feira, 23, Fernanda Paes Leme compartilhou detalhes sobre a maternidade real e falou sobre um desafio que enfrenta com a filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Aos seis meses, a pequena começou sua introdução alimentar, mas a apresentadora revelou que ela perdeu o interesse nas frutas e está tentando incentivá-la.

Leia também: Fernanda Paes Leme coloca casa para aluguel