Fernanda Paes Leme realiza festinha temática para celebrar os 6 meses da filha

Que amor! A atriz Fernanda Paes Leme escolheu um tema especial para a festinha de 6 meses da filha, Pilar; veja fotos

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme dividiu com os seguidores os registros especiais da festinha intimista de mesversário da filha, Pilar. A pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, celebrou a chegada dos 6 meses de vida ao lado dos papais na quinta-feira, 17.

Em seu Instagram oficial, Fernanda abriu o álbum de fotos da comemoração. Desta vez, o casal escolheu algumas frutas para a decoração temática da festinha em família. A bebê entrou no clima do tema e apareceu com um vestido estampado e um laço vermelho na cabeça.

Esbanjando fofura, Pilar foi fotografada ao lado de diversas frutas e um bolo decorado na mesa. "Pipa 6 meses! E o tema dessa vez foram as frutas que Pilar está amando experimentar. Metade um ano se passou desde que TUDO mudou", iniciou Fe Paes Leme na legenda.

"E nesse mesversário a Pilar pôde enfim comer as delicinhas da mesa... Mas só as frutinhas por enquanto. Filha, como é bom ver esse sorriso espontâneo, feliz, solto. Te amo cada dia mais. Viva, Pipa", completou a atriz.

Mais cedo, ela compartilhou um clique da bebê sorrindo e se declarou à herdeira na data especial. "Hoje é mesversário da Pilar. Seis meses que minha vida é mais feliz. Vou montar a mesa e cantar [parabéns]. O bolinho e o tema estão uma graça", disse Fernanda Paes Leme, na ocasião.

Confira as fotos do mesversário de Pilar:

