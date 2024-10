Fernanda Paes Leme relata desafios na introdução alimentar de Pilar: ‘Não desistir’

Pilar está crescendo! Fernanda Paes Leme compartilha perrengues da maternidade real ao detalhar introdução alimentar da filha

Na última quarta-feira, 23, Fernanda Paes Leme compartilhou detalhes sobre a maternidade real e falou sobre um desafio que enfrenta com a filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Aos seis meses, a pequena começou sua introdução alimentar, mas a apresentadora revelou que ela perdeu o interesse nas frutas e está tentando incentivá-la.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fepa, como é apelidada, compartilhou um registro onde sua herdeira aparece no cadeirão de alimentação acompanhada do papai em casa. No vídeo, a pequena recebe o que parece ser uma frutinha amassada na boca, enquanto também tem um potinho de comida à sua frente na mesinha.

Na legenda, Fernanda explicou que ela e Victor estão tentando todos os métodos possíveis para incentivar Pilar a experimentar os alimentos e que apesar da menina não gostar muito, está funcionando: “Pipa começou super interessada nas frutinhas e agora tá dando uns tilts. Normal, o importante é não desistir. Pedaço ou amassadinha, o que rolar tá valendo”, ela explicou.

Fernanda Paes Leme fala sobre introdução alimentar de Pilar - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Fernanda havia compartilhado anteriormente que Pilar estava adorando provar novas frutinhas. A introdução alimentar, inclusive, foi o tema da festinha de mesversário da pequena: "Pipa 6 meses! E o tema dessa vez foram as frutas que Pilar está amando experimentar. Metade um ano se passou desde que TUDO mudou", ela contou.

"E nesse mesversário a Pilar pôde enfim comer as delicinhas da mesa... Mas só as frutinhas por enquanto. Filha, como é bom ver esse sorriso espontâneo, feliz, solto. Te amo cada dia mais. Viva, Pipa", completou a atriz e apresentadora, que é mamãe de primeira viagem e deu à luz a pequena em abril deste ano após três anos de relacionamento com Victor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme impressiona com repaginada no visual:

Na última quinta-feira, 17, Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma transformação em seu visual. Em suas redes sociais, a apresentadora contou que foi ao salão de beleza para renovar os fios e impressionou ao dividir o resultado da mudança para se ‘reencontrar’ seis meses após a chegada de sua filha, Pilar.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda revelou que estava no salão de beleza. Em seguida, ela até desafiou os seguidores a adivinhar o que estava aprontando nos fios. No entanto, Fepa não seguiu as sugestões dos seguidores e decidiu passar por uma mudança menos radical: ela iluminou os fios e fez um corte mais moderno.

Leia também: Fernanda Paes Leme coloca casa para aluguel