Fernanda Paes Leme encanta ao mostrar a filha toda sorridente na praia

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou fotos e vídeos da filha, Pilar, se divertindo em sua primeira vez na praia

Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar novos registros de sua viagem com a filha, Pilar, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

A atriz e apresentadora está curtindo alguns dias com a herdeira e a mãe, dona Neca Paes Leme, na Bahia, e aproveitou o dia ensolarado para levar a menina para a praia. Nas fotos e vídeos postados no Instagram, Pilar aparece toda sorridente ao colocar os pezinhos na areia e na água no mar.

"Tem jeito melhor de apresentar o mar pra Pipa do que em Salvador?! Praia do Porto da Barra, ontem cedinho, muito amor ver minha pequena encantada com a areia e as ondas. Axé", escreveu Fernanda na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram. "Que linda. Super feliz", falou uma seguidora. "Tão bebezinha e já conhecendo a melhor praia do Brasil", afirmou outra. "Ela saltitando de alegria! Pipa vai ser praiana, hein! Tomara que surfe, pra trazer logo medalha", brincou uma terceira.

Fe Paes Leme inova com tema do quarto mês da filha

No último dia 16, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Ela fez a comemoração um dia antes para contar com a presença dos avós paternos.

Para comemorar mais um mês da herdeira, a atriz e apresentadora decidiu inovar e escolheu um tema diferente. "E o tema do 4º mês da Pilar foi... BAZAR DA PIPA! Eu faço sempre o meu bazar e dessa vez eu reuni roupinhas e acessórios da Pipa que vão ganhar novos lares. Um tema bem diferente, mas cheio de significados", contou ela.

"Muito importante pra mim desde cedo ensinar e passar pra minha filha essa necessidade de compartilhar, que a gente precisa pensar nos outros também. Foi assim que eu fui criada. Ela ainda não entende, claro, mas vai crescer nesse ambiente, aprender e se orgulhar de ter feito outras crianças felizes também", completou. Veja as fotos!