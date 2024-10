Fernanda Paes Leme coloca casa para aluguel. Veja a decoração

Fernanda Paes Leme revela como é a decoração de sua casa em Salvador ao anunciar que vai colocar o local para aluguel de temporada

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou que vai colocar sua casa em Salvador, na Bahia, para aluguel de temporada. Ela comprou o local há alguns anos e fez uma grande reforma. Agora, com tudo pronto, ela pretende disponibilizar algumas datas para que as pessoas possam alugá-la quando sua família não estiver por lá.

Com a notícia, a artista exibiu todos de como é a decoração do espaço, que conta com quarto com decoração neutra e piscina luxuosa.

"Minha casa em Salvador, meu cantinho, que eu quero compartilhar com mais e mais pessoas. Decidi que além de meu refúgio e da minha família, também pode ser da família de vocês. É um sonho que se transformou em realidade", disse ela.

Fernanda Paes Leme mostra o mesversário da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme dividiu com os seguidores os registros especiais da festinha intimista de mesversário da filha, Pilar. A pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, celebrou a chegada dos 6 meses de vida ao lado dos papais na quinta-feira, 17.

Em seu Instagram oficial, Fernanda abriu o álbum de fotos da comemoração. Desta vez, o casal escolheu algumas frutas para a decoração temática da festinha em família. A bebê entrou no clima do tema e apareceu com um vestido estampado e um laço vermelho na cabeça.

Esbanjando fofura, Pilar foi fotografada ao lado de diversas frutas e um bolo decorado na mesa. "Pipa 6 meses! E o tema dessa vez foram as frutas que Pilar está amando experimentar. Metade um ano se passou desde que TUDO mudou", iniciou Fe Paes Leme na legenda.

"E nesse mesversário a Pilar pôde enfim comer as delicinhas da mesa... Mas só as frutinhas por enquanto. Filha, como é bom ver esse sorriso espontâneo, feliz, solto. Te amo cada dia mais. Viva, Pipa", completou a atriz.