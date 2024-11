Brunna Gonçalves revela mudanças no corpo durante a gravidez: 'Gigantesco'

Nesta quinta-feira, 14, a dançarina Brunna Gonçalves compartilhou que está enfrentando mudanças no corpo durante sua gravidez com a cantora Ludmilla

Nesta quinta-feira, 14, a dançarina Brunna Gonçalves compartilhou que está enfrentando mudanças no corpo durante sua gravidez com a cantora Ludmilla. Nos stories do Instagram, ela contou que ainda não notou grandes diferenças, mas que seus seios e glúteos tiveram um aumento significativo desde que descobriu a gestação.

Ao responder sobre qual foi a maior diferença que sentiu durante esse período, ela contou: "Com toda certeza do mundo, olha isso aqui gente, olha o tamanho dessa teta. Com certeza peito, meu peito tá gigantesco. E bunda! Gente, a minha bunda tá muito grande, Jesus! Toda vez que eu passo no espelho, olho minha bunda e falo 'Jesus, que bunda é essa senhor'", disse ela.

A ex-BBB também contou que algumas roupas estão começando a ficar apertadas. “Minhas roupas ainda estão cabendo, umas ou outras que estão começando a apertar na parte da bunda, tipo short, tá começando a apertar na bunda, porque minhas roupas eram todas pequenininhas, né gente? PP, muito pequenas. Então já tá começando a ficar apertado […] Com certeza até mês que vem já não cabe mais não”, declarou.

O anúncio da gravidez

No último sábado, 9, a cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram as mamães.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Ludmilla contou que a dançarina quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava.

Após revelar a novidade, a dançarina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre o momento mais difícil do processo de fertilização. "A parte mais difícil, com certeza, foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos", iniciou. Veja o que ela disse.