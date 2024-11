Viih Tube é internada na UTI três dias após o parto do segundo filho

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube foi internada às pressas na UTI

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tubefoi internada às pressas na UTI da maternidade Promater, em São Paulo. A ex-BBB precisou passar por uma transfusão de sangue. Já o recém-nascido passa bem.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a assessoria confirmou que a influenciadora foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva para receber uma transfusão de sangue, após sofrer uma intercorrência pós-parto. Ela se recupera bem e está acompanhada da mãe. Já o recém-nascido está sob os cuidados de Eliezer.

Na última terça-feira, 12, a mamãe do bebê revelou que passou por uma cesária de emergência. "Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária e emergência , estamos bem, passamos alguns sustos, quanto eu quanto o Ravi, mas assim gente eu tô muito feliz eu senti a presença de deus o tempo todo cuidando da gente", revelou a empresária.

Em outro momento, ela contou que o bebê recém-nascido quase precisou ir para a UTI Neonatal após seu nascimento. Ela mostrou uma foto com o filho no colo no quarto da maternidade e explicou o que aconteceu. "Nesse momento, a pediatra estava avaliando a ida dele para a UTI, mas quando veio pro meu colo (porque não tive Golden Hour, ficamos os dois bem mal, não tinha como), ele melhorou e estabilizou rapidamente e não precisou ir”, disse ela.

Eliezer conta como foi o primeiro encontro dos dois filhos: 'Tempo dela'

E a pequena Lua, de 1 ano, já conheceu o irmão recém-nascido, Ravi. E na noite desta quarta-feira, 13, o ex-BBB contou como foi a interação dos filhos. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o influenciador disse que a aproximação está sendo feita "no tempo dela". " Eu acho que a adaptação da Lua, dos dois, vai dar supercerto, mas hoje a Lua foi de momentos. Deixamos ela muito à vontade, no tempo dela, quando ela queria se aproximar, quando ela não queria se aproximar, acho que não peguei o Ravi no colo enquanto ela estava lá comigo", detalhou. Leia mais!

Leia também: Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer