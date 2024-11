Brunna Gonçalves lembra fase difícil no processo para engravidar com Ludmilla

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, serão mamães! E a dançarina falou sobre o momento mais difícil do processo de fertilização

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público no último sábado, 9, ao anunciarem que serão mamães! Agora, nesta terça-feira, 12, a dançarina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre o momento mais difícil do processo de fertilização.

"A parte mais difícil, com certeza, foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos. A Ludmilla ainda tomou mais injeção que eu. Todo dia que eu chegava com a injeção para ela, ela falava 'não', e eu: 'calma, amor. Falta pouco'".

E complementou: "Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer. Não via a hora de acabar. Todo dia que eu pegava a seringa, eu falava 'Jesus, acaba logo'. Graças a Deus, acabou!”, disse ela, aliviada. Em entrevista ao Fantástico, elas contaram que, no caso delas, um óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna.

Ainda durante a interação, ela contou que Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a ficar sabendo da gestação. “Ludmilla estava em Paris na festa da Beyoncé e assim que ela chegou, ela foi cumprimentá-la e perguntou por mim, porque não havia ido. Ludmilla explicou que precisei ficar no Brasil porque estava grávida. Ela ficou super feliz, falou coisas lindas e abençoou nosso baby”, celebrou.

O anúncio da gravidez

Neste sábado, 9, a cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram as mamães. Leia mais!

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Ludmilla contou que a dançarina quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava.