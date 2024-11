Mãe de Viih Tube se derrete ao mostrar o neto recém-nascido: 'Lindo e forte'

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, encantou os seguidores ao postar um vídeo com o neto, Ravi, filho da influencer com Eliezer

Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com o neto recém-nascido, Ravi. O menino nasceu nesta última segunda-feira, 11.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a vovó coruja aparece com Ravi no colo, que está usando um macacão estampado. "Gente, olha aqui o príncipe. Oh eu tô acordado, titias. Olha como eu sou lindo, titias, sou muito bonzinho, titias. Eu sou muito lindo. Tão lindo, tão gostoso. Eu tô mamando toda hora", disse Viviane na gravação.

Ao dividir o momento encantador, a mãe de Viih Tube se declarou para o neto. "Eu cheguei pra trazer mais amor e alegria a nossa família! Uma benção de Deus, um guerreiro! Menino lindo e forte! Amamos demais você", escreveu ela na legenda da publicação.

Ravi, filho de Viih Tube com o ex-BBB Eliezer, nasceu após uma cesária de emergência. Nos Stories do Instagram, a influencer deu detalhes sobre o parto. "Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária de emergência, estamos bem, passamos alguns sustos, quanto eu quanto o Ravi, mas assim gente eu tô muito feliz eu senti a presença de Deus o tempo todo cuidando da gente", revelou ela, que também é mãe de Lua, de 1 aninho.

Viih Tube é internada na UTI três dias após o parto do segundo filho

Três dias após o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube foi internada às pressas na UTI da maternidade Promater, em São Paulo. A ex-BBB precisou passar por uma transfusão de sangue. Já o recém-nascido passa bem.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a assessoria confirmou que a influenciadora foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva para receber uma transfusão de sangue, após sofrer uma intercorrência pós-parto. Ela se recupera bem e está acompanhada da mãe. Já o recém-nascido está sob os cuidados de Eliezer.

