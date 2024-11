Nordestesse leva exposição sobre migrantes nordestinos ao Rosewood São Paulo

Saiba mais sobre as três coleções que fazem parte da exposição na White Box, galeria do hotel Rosewood, em São Paulo

A plataforma colaborativa Nordestesse anuncia a exposição Exodus na galeria White Box do hotel Rosewood, em São Paulo. A mostra acontece até o dia 26 de novembro e traz uma seleção de criações contemporâneas e originais sobre o design migratório.

A exposição traz uma reflexão sobre como os movimentos migrantes influenciaram a cultura popular nordestina ao longo do último século. O projeto conta com três coleções, criadas por um pernambucano, um cearense e um alagoano:

Coleção Orabolas, do pernambucano Fabio Melo, que se inspira nas carrocerias de caminhão e em suas pinturas para criar móveis e objetos decorativos.

Coleção O Som do Chão Terracota, do cearence Heytor Borges, que traz elementos de barro, quartzito terracota e cristal de quartzo para suas obras de arte.

Coleção O Conto de Laura, do alagoano Antônio Castro, que leva os espectadores para o sertão de Alagoas dos anos 30 com seus projetos.

As três coleções estarão disponíveis para encomenda no White Box, além de contarem

com versões em miniatura de algumas peças para venda na Art Library do Rosewood.