Nos bastidores do Grammy Latino 2024, João Gomes e Lulu Santos protagonizam encontro especial

Na expectativa para a 25ª edição do Grammy Latino, os cantores João Gomes e Lulu Santos se encontraram nos bastidores para uma conversa descontraída

Nesta quinta-feira, 14, grandes nomes da música brasileira estão em Miami para a 25ª edição do Grammy Latino. O evento tem proporcionado encontros memoráveis entre artistas, que estão compartilhando esses momentos nas redes sociais. Um desses encontros foi entre João Gomes e Lulu Santos.

Antes do início da cerimônia, os dois foram flagrados lado a lado nos bastidores, conversando e celebrando o momento juntos.

Confira:

Vale lembrar que a cerimônia ocorrerá em Miami, nos Estados Unidos, às 20h30 (horário de Brasília) e contará, em 2024, com um total de 58 categorias. Nesta edição, três brasileiros se destacam nas principais categorias: Anitta, concorrendo a "Gravação do Ano" com seu sucesso Mil Veces, Xande de Pilares, nomeado na categoria "Álbum do Ano" com o disco Xande Canta Caetano, e Ana Castela indicada como "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com seu disco Boiadeira Internacional (Ao Vivo).

João Gomes revela mudança de hábito após bronca de Ivete Sangalo

O cantor João Gomes abriu o coração ao revelar ao público que já recebeu uma bronca de Ivete Sangalo nos bastidores. Em participação no programa 'Lady Night', exibido no Multishow, o artista contou que mudou um hábito em sua vida após o conselho bastante importante da veterana.

Ao longo do bate-papo com Tata Werneck, João recordou o momento marcante. O assunto veio à tona depois da apresentadora brincar com o fato do cantor roer as unhas. Em tom de bom-humor, a famosa comentou que o convidado costuma respeitar orientações recebidas de outras pessoas.

"Sei, inclusive, que a Ivete te deu um conselho, você ouve pessoas mais velhas, ela falou assim: 'Para de beber' e você parou de beber, não foi?", perguntou Tata. João Gomes, por sua vez, confirmou a informação e relembrou o ocorrido com a baiana.

"Eu estava indo tocar e estava todo mundo festejando, na alegria, e eu comecei a beber, né? Estava na décima cerveja, e ela [questionou]: 'Você ainda vai tocar hoje?' E eu disse: vou. Aí ela pegou e falou bem assim: 'Como você está bebendo nesse tanto, menino?'", relatou o músico.

"Você tá doido… Eita bronca da febre, passei um tempão sem beber depois dessa aí", completou João Gomes. "Você respeitou o conselho dela?", perguntou Tata Werneck. "Respeitei", reforçou o artista, por fim.