Filha de Jeniffer Nascimento rouba a cena em fotos na praia: 'Quem aguenta?'

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores ao mostrar as fotos de sua viagem com o marido e a filha para Fernando de Noronha

Jeniffer Nascimentochamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar algumas fotos inéditas ao lado de sua filha.

A atriz viajou para Fernando de Noronha com o marido, Jean Amorim, e a filha do casal, Lara, de 11 meses, e publicou no feed do Instagram alguns registros se divertindo com eles em meio a bela paisagem.

Em algumas imagens, Jeniffer aparece de biquíni, enquanto renovava o bronzeado na praia. A mamãe também surgiu se divertindo no mar com Lara, que roubou a cena ao usar maiô e um chapéu. Ao mostrar a viagem, a atriz falou sobre voltar para Noronha com a herdeira.

"Indescritível a emoção de voltar a esse paraíso, que faz parte da nossa história, com nossa princesa nos braços", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo elogios dos internautas. "Lindos... que Deus continue abençoando a união e a família de vocês!!!", disse uma seguidora. "Acho ela tão linda, uma mistura da Jeniffer com o pai. Como é linda, meu Deus", falou outra. "Quem aguenta essas bochechas?", se derreteu uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Jeniffer Nascimento divide cliques encantadores com a filha

Recentemente, Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar como aproveitou o seu fim de semana em família. Nas fotos postadas no Instagram, a atriz aparece em um momento de lazer com o marido, Jean Amorim, e a filha do casal, Lara.

Para o passeio, a bebê surgiu usando um look listrado e uma sandália. Já a mamãe e o papai apostaram em um look colorido. "Domingo", escreveu a artista na legenda. Os fãs encheram a postagem de elogios. "É muita fofura", disse uma seguidora. "Olha a bochecha dessa fofura", se derreteu outra. "Que fofura esses pezinhos", falou uma fã. "Bebê linda! Misturinha perfeita dos dois", comentou mais uma. "Muito linda sua princesa", escreveu admiradora. Veja as fotos!

