Viih Tube revela que o filho recém-nascido quase foi para a UTI. Veja a foto

Poucos dias depois de dar à luz Ravi, Viih Tube revela que o filho quase precisou ser internado na UTI depois do parto: ‘Ficamos os dois bem mal’

A influenciadora digital Viih Tube está revelando aos poucos os detalhes do dia do nascimento de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Nesta quinta-feira, 14, ela contou que o bebê recém-nascido quase precisou ir para a UTI Neonatal após seu nascimento.

A influencer contou que ela e o bebê tiveram um momento difícil após o parto cesariana, mas se recuperaram quando conseguiram ficar juntinhos. Ela mostrou uma foto com o filho no colo no quarto da maternidade e explicou o que aconteceu.

“Nesse momento, a pediatra estava avaliando a ida dele para a UTI, mas quando veio pro meu colo (porque não tive Golden Hour, ficamos os dois bem mal, não tinha como), ele melhorou e estabilizou rapidamente e não precisou ir”, disse ela.

Vale lembrar que Viih Tube teve um parto cesariana. Ela chegou a tentar o parto normal por várias horas e teve dilatação, mas o nascimento para uma cesariana em prol da saúde da mãe e do bebê.

Viih Tube passou por cesária de emergência

Um dia após o nascimento de seu filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digitla Viih Tube se pronunciou e falou resumidamente como foi o seu parto. Nesta terça-feira, 12, a mamãe do bebê se gravou nos stories e revelou que passou por uma cesária de emergência.

Após estudar bastante e se preparar para ter um parto normal, a ex-BBB contou que acabou na cirurgia, mas antes vivenciou todo o processo de trabalho de parto. Viih Tube revelou que ficou 19 horas em trabalho de parto ativo e conseguiu dilatar os 10 cm até chegar no expulsivo, contudo, por segurança, acabaram na sala de operação.

"Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária e emergência , estamos bem, passamos alguns sustos, quanto eu quanto o Ravi, mas assim gente eu tô muito feliz eu senti a presença de deus o tempo todo cuidando da gente", revelou a empresária.

Leia também: Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer