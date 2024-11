Thaila Ayala celebra o aniversário do filho com festa luxuosa

A atriz Thaila Ayala mostrou os detalhes da festa de aniversário de três anos de Francisco, seu filho com o ator Renato Góes

Thaila Ayalaencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao mostrar os detalhes da festa luxuosa de seu filho, Francisco, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. O menino fará três anos de vida no dia 1° de dezembro, mas o casal decidiu adiantar a comemoração.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou fotos da comemoração, que teve como tema 'Simba', personagem do filme 'O Rei Leão'. Para a festa, Francisco surgiu usando um conjunto de moletom estampando com o tema. Sua irmã caçula, Tereza, de 1 aninho, usou um vestido meia-calça e um sapatinho preto.

O local do evento foi decorado com muitas bexigas coloridas, personagens do filme, além do bolo e doces personalizados. Ao compartilhar as fotos do aniversário do herdeiro, Thaila se declarou para ele. "Celebro sua vida todos os dias, meu filho. Meu renascimento, meu amor, meu Rei Chico!", escreveu a mamãe na legenda.

Thaila Ayala fala da importância do autocuidado na maternidade

Thaila Ayala está realizada com a família que construiu nos últimos anos. Casada com Renato Góes desde 2019, com quem têm os filhos Francisco e Tereza, a atriz conta que a maternidade veio para transformar a sua vida das diferentes formas possíveis. Com o autocuidado, por exemplo, a estrela teve que lidar com o simples fato de "esquecer" de olhar para si mesma.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que recentemente esteve no ar como a Elisa de Família é Tudo (2024), na Globo, conta que tudo faz parte de um processo natural, mas frisa que é importante ter um start, dentro da realidade de maternidade de cada mulher, com os cuidados e a própria companhia. "Eu acho que são fases. E é muito importante você respeitar as suas fases. Cada mãe tem uma, cada maternidade é uma, cada realidade é uma. E respeitar esse momento", disse a atriz em um trecho. Confira a entrevista completa!

