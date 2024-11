Ludmilla diz que Brunna despertou nela sonho de ser mãe: 'Nunca tinha pensado'

A cantora Ludmilla contou que esposa, Brunna Gonçalves, quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público no último sábado, 9, ao anunciarem que serão mamães! Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a artista contou que a dançarina quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava.

"Desde que eu comecei a me relacionar com a Brunna, eu comecei a ter umas vontades que eu nunca tinha pensado, casar, ter filhos. Depois que eu passei a me relacionar com ela, eu passei a ter todas essas vontades. Eu comecei a colocar pilha nela. Eu quero que meu filho veja o que a mãe dele faz", analisou.

Ainda durante o papo, Brunna recordou o momento em que descobriu que a fertilização havia sido um sucesso. "Eu estava sozinha, eu fiz a transferência e tem um certo tempo para dar o positivo, eu não esperei esse tempo. Eu fui na farmácia, comprei vários testes. No quarto dia, eu já comecei. No quinto dia… Eu falei: 'Eu não acredito'. Abri outro teste, depois fiz o digital para aparecer 'sim'", detalhou.

Sobre a criação de uma criança por duas mães, Ludmilla analisou: "No mundão de hoje em dia existem vários modelos de família, inclusive você tem uma história aqui perante as câmaras". E completou: "Eu não tive um pai presente. Então, eu cresci com a criação da minha avó e da minha mãe, que foram mulheres guerreiras e maravilhosas e formaram essa adulta".

O anúncio da gravidez

Neste sábado, 9, a cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram as mamães. Leia mais!

