De férias, Lucy Ramos curte o dia na praia ao lado do marido: 'Lindos'

Lucy Ramoschamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao mostrar algumas fotos de sua viagem de férias. Ela viajou para Miami, nos Estados Unidos, com o marido, o ator e diretor Thiago Luciano.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao postar cliques fazendo poses em uma praia. Além disso, ela também posou ao lado do amado e de alguns amigos. "Modo mini férias: ativar!", celebrou a artista.

Lucy também contou que aproveitou que o sol apareceu para curtir a belas praias. "Depois de uns dias sumido, o sol apareceu por aqui e tratamos logo de aproveitar as famosas e belíssimas praias de Miami", completou a legenda.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Boas férias pra ti, linda. Aproveita e seja feliz", disse uma seguidora. "Bem musa", escreveu outra. "Seus lindos!! Amei as fotos, Lucy, sua maravilhosa", falou uma fã.

Vale lembrar que Lucy Ramos está longe da TV desde o fim da novela Família É Tudo, da Globo, em que interpretou Paulina Monteiro.

Fãs se chocam ao descobrir que ator de 'Alma Gêmea' é marido de Lucy Ramos

Lucy Ramos usou as redes sociais para dividir uma situação que acontece sempre que a novela Alma Gêmea é reprisada. É que o ator e diretor Thiago Luciano interpreta o personagem Ivan no folhetim e muitos fãs ficam surpresos quando descobrem que ele é casado com a atriz.

No Instagram, a artista compartilhou a postagem de uma internauta que confessou que estava "chocada" com a descoberta. "Chocada que o Ivan de Alma Gêmea é casado com a Lucy Ramos. Que casal lindo", falou a usuária. A famosa respondeu: "Eu amo que em toda reprise de Alma Gêmea descobrem isso", reagiu. "Esse é o evento canônico de toda exibição de Alma Gêmea: descobrirem que sou casada com o Ivan, meu gatinho. Sim, lindezas… já são quase 18 anos", escreveu ela na legenda. Confira!

