Morre o filho de 15 anos do cantor gospel J. Neto

O cantor gospel J. Neto e sua família estão de luto pela morte do filho dele, Miguel Azevedo. O adolescente de 15 anos faleceu nesta quinta-feira, 14. A morte foi confirmada pela gravadora Maximus Records por meio de um comunicado nas redes sociais.

"É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto. Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança. “Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” Filipenses 1:21 Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor", escreveram.

Nos comentários do post, outros cantores do gênero gospel lamentaram a morte do rapaz. Rose Nascimento disse: “Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração da família e amigos! Meus sentimentos”. Cassiane escreveu: “Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família nesse momento de dor”. E Eyshila comentou: “Meus sentimentos! Que Deus console o coração desse país”.

Por enquanto, a família não falou sobre a perda e também não revelou qual foi a causa da morte do rapaz.

Morte de influencer

O influenciador digital Diego Friggi faleceu aos 35 anos de idade no último domingo, 10, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele estava esperando por uma vaga na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) após ser diagnosticado com embolia pulmonar.

Segundo a Band, o influencer começou a se sentir mal em outubro, quando procurou um hospital e foi diagnosticado com pneumonia. Ele recebeu a orientação de tomar os medicamentos em casa. Porém, ele continuou a passar mal e voltou ao hospital, quando foi internado.

No início de novembro, Friggi foi diagnosticado com embolia pulmonar, mas aguardava a transferência para a terapia intensiva. No entanto, ele não resistiu e faleceu dois dias depois.

O corpo dele foi sepultado na segunda-feira, 11. Diego Friggi deixou um filho.